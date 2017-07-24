В Душанбе состоялось торжественное открытие второго Керхер Центра официального дилера и сервисного центра «Alfred Karcher» - компании «Тозагии Хаёт».

Новый магазин, в котором представлен широкий спектр техники немецкого производителя, расположен в самом центре столицы - в бизнес центре «Симург», и объединил в себе продажи и сервис бытовой и профессиональной техники. Разработкой и реализацией интерьера нового Центра лично занимался ведущий специалист компании Karcher Виктор Кефер, что говорит о том, что новый объект отвечает международным стандартам брендированности компании.

На открытии центра присутствовали учредитель компании «Тозагии Хаёт» Садулло Бафоев, региональный менеджер компании Karcher в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане и Монголии г-жа Мария Хетцель, заместитель председателя хукумата г. Душанбе Саидзода Курбон Тагай, партнеры компании, в частности, Генеральный директор «Газпромнефть-Таджикистан» Фарход Мирзоев, и др.

Учредитель «Тозагии Хаёт» г-н Бафоев поблагодарил и поздравил свою дружную команду и надежных партнеров с очередным достижением компании:

- Сегодня я хочу поблагодарить каждого из своих коллег за проделанную работу. С нескольких человек, которые работали в «Тозагии Хает» в 2010 году, коллектив компании на сегодняшний день составил 16 человек. Это сильная команда, каждый член которой не только является профессионалом в своей области, но и целиком разделяет ценности бренда «Karcher центр».

Компания «Тозагии Хает», как официальный дилер и сервисный центр бренда «Alfred Karcher», работает на рынке Таджикистана с 2010 года, имея безупречную репутацию. За семь лет деятельности компания постарались внедрить абсолютно новый формат работы с клиентами и популяризировать бренд на рынке Таджикистана. Приверженцев бренда Karcher привлекают не только качество и надежность самих машин, но и принципы ведения бизнеса, в основу которых заложены забота об экологии и стремление к устойчивому развитию.

«Karcher центр», расположенный по адресу ул. Шотемура 57, имеет удобную парковку; пешеходам до него также легко добраться – он расположен в пешей доступности от главных бизнес центров и объектов в центре города.

- Специально к открытию нового центра «Karcher» в Душанбе были завезены и представлены новые аппаратные новинки, которые определенно заинтересуют наших партнеров и покупателей, - отметил Садулло Бафоев. - Квалифицированные специалисты помогут сделать правильный выбор уборочной и авто моечной техники, проконсультируют по всем интересующим вопросам.

В новом «Karcher центр» можно не только посмотреть уборочную технику, но и попробовать ее в действии, чтобы убедиться в её эффективности, удобстве и простоте использования.

К услугам клиентов компании «Тозагии Хаёт» предоставлен собственный сертифицированный сервисный центр, куда можно обратиться по всем вопросам, связанным с обслуживанием и ремонтом техники Karcher вне зависимости от того, в каком магазине она была приобретена. Специалисты, которые работают в сервисном центре, прошли обучение в соответствии со стандартами немецкой компании.

Кстати, в нынешнем году это не первое важное открытие для компании «Тозагии Хаёт». Принимая во внимание большой интерес к проверенной столетием инновационной продукции бренда Karcher, 9 мая был открыт «Karcher shop» и в городе Худжанд.

Отметим, что «Тозагии Хает» - это компания с чувством социальной ответственности, поддерживающая различные благотворительные проекты. Не оставаясь в стороне от проблем нашего сообщества, компания на постоянной основе оказывает помощь детским домам и домам престарелых.

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