Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, выступая на ежегодной пресс-конференции, которая сегодня, 24 июля, проходит в Чолпон-Ате, заявил, что никогда не простит Аскара Акаева.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев рассказал, за что он никогда не простит бывших коллег Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. Об этом глава государства рассказал на традиционной летней конференции, сообщает 24.kg.



Атамбаеву предложили устроить амнистию для бывших руководителей государства, однако он признался, что есть люди, которых нельзя прощать, сколько бы ни прошло лет.



«Про бывшего президента Аскара Акаева говорят, чтобы я простил его. Но как можно прощать таких людей?! У нас была одна тысяча тонн золота, на которые мы могли бы профинансировать фильмы, культуру и искусство. А он отдал их своему дяде ради своей шкуры, ради своей ненасытной семейки. Как такое можно прощать, когда наш народ голодает? У нас было 67 процентов в проекте „Кумтор“, оказалось 16 процентов. Лично я Акаева никогда не прощу», — сказал он.

По словам Атамбаева, тех, кто подписывал в документы о Кумторе, нужно вернуть в Кыргызстан и учинить допрос, выяснив, кто заставил их это сделать.

«Молодые грамотные парни сейчас болтаются по миру, их вернуть бы, только бы они дали показания», — отметил глава государства.

Общение президента КР с журналистами летом, на берегу озера - это уже традиция. Но в этот раз от встречи самые большие ожидания: 15 октября в Кыргызстане будут выбирать нового главу государства. Собрались не только представители отечественных СМИ, но и зарубежных, а также политологи и эксперты.

В начале разговора Атамбаев предупредил журналистов, что это может быть последняя пресс-конференция с его участием в ранге президента.

«Итоги выборов, какие бы они ни были, их надо принимать. Гарантирую, что все будет прозрачно. Мирную передачу власти я гарантирую», - заявил президент Кыргызстана.

Атамбаев поделился как достижениями, так и недоработками. Например, не решены до конца приграничные вопросы: несколько сотен километров границы до сих пор не определены. Но глава республики гордится тем, что в стране появилась стабильность.

«Раньше по любому поводу собирались митинги, все было сложно… Сейчас -стабильность», - сказал он.

Глава Кыргызстана также рассказал, что один из его главных проектов - построить в республике «рай для бизнеса». Для этого уже заложен основательный фундамент.

Некоторые страны хотят разжечь «пожар» в Кыргызстане, заявил Атамбаев. Но есть и те, кто хочет видеть республику стабильной - например, Россия и Китай.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе пресс-конференции в Чолпон-Ате прокомментировал скандал, связанный с чешской компанией, обязавшейся построить построить Верхне-Нарынский каскад гидроэлектростанций и малые ГЭС.

Некоторые СМИ (как кыргызстанские, так и чешские) опубликовали скандальные статьи, в которых говорилось о неплатежеспособности и непрофессионализме компании-подрядчика Liglass Trading CZ, SRO.

На пресс-конференции корреспондент КТРК поинтересовался мнением президента относительно сложившейся ситуации.

"Я привык, что целая свора начинает поливать Атамбаева: мол, не надо было торопиться разрывать соглашение с "Русгидро". Мы абсолютно правильно все сделали! Я убедился, и президент России тоже убедился в том, что "Русгидро" даже не собирался строить ВНК и "Камбар-Ату". Первое соглашение было заключено в 90-х годах. Такого больше не будет", — ответил президент.

По его мнению, соглашение с чешской компанией выгоднее для Кыргызстана, чем с "Русгидро". Следует дождаться, когда Национальный энергохолдинг КР утвердит, что новый инвестор должен заплатить "Русгидро" 37 миллионов долларов, сказал глава государства.

"Все проекты Атамбаева нормально заканчиваются, и я убежден, что и этот нормально завершится. Главное, чтобы инвесторы были. Не надо хоронить Атамбаева и проект: если проплатят — значит, они серьезные инвесторы, если нет — найдем других", — заявил глава государства.

10 июля правительство КР и чешская компания Liglass Trading CZ, SRO подписали соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада (ВНК) ГЭС и малых гидроэлектростанций.

Рассказал Атамбаев и о том, что Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США. Размещение в Киргизии авиабазы ВВС США создавало серьезную угрозу безопасности республики. Об этом президент республики Алмазбек Атамбаев сообщил в понедельник в Чолпон-Ате на пресс-конференции, пишет ТАСС.

"Не буду скрывать, что некоторые страны предупреждали нас, что они готовы в случае необходимости нанести ракетный удар по расположенной на нашей территории авиабазе США", - сказал он. По его словам, так продолжалось до 2014 года, до тех пор, пока база не была выведена из республики. "Наши люди подвергались до этого момента серьезной опасности", - пояснил Атамбаев.

В том числе и по этой причине, продолжил он, Киргизия и приняла решение закрыть американскую авиабазу, которая существовала в бишкекском аэропорту с 2001 года и была предназначена для поддержки военной операции НАТО в Афганистане.

Как уточнил Атамбаев, с Россией также был заключен договор о размещении ее авиабазы на территории Киргизии. Однако в новом соглашении с РФ срок пребывания ее военных сил в республике "сокращен с 74 до 15 лет".