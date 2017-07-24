Владимир Путин и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко могли познакомиться в начале 1990-х, но близко сошлись во время подготовки и защиты кандидатской диссертации будущего президента России.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, под руководством которого Владимир Путин защитил в 1997 году кандидатскую диссертацию, стал долларовым миллиардером.

Как пишут «Ведомости», по состоянию на 21 июля 2017 года стоимость принадлежащего Литвиненко пакета акций в компании «Фосагро» достигла 59,9 миллиарда рублей, что составляло 1 миллиард 10 миллионов долларов.

Но декларации Литвиненко отражают лишь малую часть его состояния. В этом году ректор стал долларовым миллиардером, доведя в апреле свою долю в одном из крупнейших в мире производителе удобрений, компании «Фосагро», до 19,35% акций, "Ведомости".

В апреле 2017 года Литвиненко довел свою долю в «Фосагро» до 19,35% акций, утверждает газета, отмечая также, что свои первые акции в компании ректор Санкт-Петербургского горного университета получил за поддержку дела «ЮКОСа».

Владимир Литвиненко много лет подряд возглавляет список ректоров российских вузов с самым высоким доходом, отмечает газета. Так, в 2016-м году Литвиненко задекларировал доход в 195,5 миллиона рублей, в то время как доход следующего за ним в списке ректора РАНХиГС Владимира Мау составил 64,5 млн руб.

В число активов, принадлежащих с Литвиненко или приписываемых ему и его семье, в разное время входили фирмы специализирующиеся на производстве шпал и удобрений, деревообработке. Кроме того, Литвиненко владеет элитной недвижимостью в Санкт-Петербурге.