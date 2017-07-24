Чиновник из Минобразования и науки Таджикистана задержан сотрудниками антикоррупционного ведомства республики в момент получения взятки в размере 1 тыс. 900 долларов США. За эти деньги он обещал устроить в вуз Мордовии таджикского студента.

Пресс-центр Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией сообщает, что главный бухгалтер госучреждении «Центр международных программ» Минобрнауки Алишер Солиев для зачисления на факультет информатики Национального университета Мордовии потребовал от некого гражданина в качестве взятки 1 тыс. 900 долларов США.

Чиновник был задержан с поличным в момент получения денег. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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