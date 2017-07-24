Национальный банк Таджикистана выпустил в обращение монеты достоинством 1,3 и 5 сомони, об этом сегодня в ходе встречи с журналистами заявил первый заместитель главы НБТ Джамолиддин Нуралиев.
По его словам, бумажные купюры национальной валюты достоинством 1,3 и 5 сомони очень востребованы, и быстро становятся непригодными.
Он отметил, что по причине износа в первом полугодии текущего года в Таджикистане из обращения изъяты 343 миллиона сомони. Из них 41,9 миллионов – купюрами по 1 сомони, 10,7 млн - по 3 сомони и 13,7 - по 5 сомони.
В скором времени на смену всем бумажным купюрам вышеуказанного достоинства придут монеты.
По словам Нуралиева, в первом полугодии объем ВВП Таджикистана составил 24 миллиарда 24 миллиона сомони, реальный рост достиг 6 %.
Рост экономики страны был обеспечен за счет промышленного - 21,3% и аграрного секторов - 6,4%.
Уровень инфляции за шесть месяцев текущего года составил 5,9%, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше на 2,8 процентов.
Внешнеторговый оборот Таджикистана за первое полугодие составил 1,6 миллиарда долларов США, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,5 миллионов долларов.
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Спецагент4 часа назад
Акаи Джамолиддин,
Бед, аз полимерная бумага мекнем. Технологияш хаст, як чи намерасидаги поддержкаи шумо.
Manija5 часов назад
Кадоме "Нравится" ра пахш кадай, аввал фикр када бад интихоб кадан даркорай. Дига да терминало магарам ки ай 10 сум боло гузаронем, ҳардуш боша хубай
самый большой секрет6 часов назад
Отличная идея...работаю с деньгами..надоели эти мелкие купюры...в таком ужасном состоянии...иногда в руки брать противно...а монеты дольше служат..и не склеишь из 3-4 монет одну)))
Придурки8 часов назад
Придурки как баланс пополнить с
вашими монетами?