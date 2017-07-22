26-летний житель Спитаменского района области задержан по подозрению в совершении жестокого убийства своей беременной возлюбленной.

Как сообщили «АП» в УМВД Согдийской области, подозреваемый был задержан 20 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

"В ноябре 2015 года подозреваемый начал встречаться с 24-летней жительницей данного района. Спустя время молодая женщина забеременела и поставила перед парнем условие, что тот должен обеспечить ее отдельным жильем и жить с ней. Подозреваемый согласился с ее условиями, но сам поставил перед собой задачу избавиться от женщины и решил убить ее", - сообщил источник.

19 октября 2016 года, примерно в 18.30, он на собственной автомашине марки "Мерседес-Бенс" приехал домой к возлюбленной, посадил ее в автомашину и вывез на территорию залежных земель ОАО «Гулистон» данного района, где задушил ее. Молодая женщина скончалась на месте происшествия. Решив скрыть следы преступления, он сжег тело женщины. Полусожженное тело возлюбленной он положил в синтетический мешок, и увез на 2 километра дальше от места преступления и закопал в незаметном месте, сообщили в УМВД Согда.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.