Администрация Дональда Трампа выступила с официальным заявлением, в котором призвала Иран освободить всех осужденных в Иране граждан США. В противном случае Белый дом пообещал, что Тегеран ждут «серьезные последствия».

Белый дом обвинил Иран в захвате американских граждан в заложники для использования их в качестве инструмента государственной политики. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте президента США. Администрация Дональда Трампа пригрозила Тегерану «серьезными последствиями», если иранские власти откажутся освободить находящихся в заключении американцев.

«Президент Трамп готов обеспечить новые серьезные последствия для Ирана, если все несправедливо заключенные американские граждане не будут освобождены и возвращены», — говорится в заявлении. «На протяжении 40 лет Иран использовал задержания и захват заложников как инструмент государственной политики — эта практика продолжается до сегодняшнего дня. Недавно Сиюэ Ван был приговорен к десяти годам тюрьмы. Иран отвечает за то, чтобы заботиться и обеспечивать нормальные условия для всех граждан США, которые находятся в заключении. Президент Трамп призывает Иран вернуть домой Роберта Левинсона, которого удерживают более десяти лет, а также требует, чтобы Иран освободил Сиамака и Бакера Намази, которые были захвачены при администрации Обамы, а также всех американцев, несправедливо заключенных в Иране», — говорится в заявлении Белого дома.

Ранее 18 июля источник в администрации Трампа рассказал Reuters, что США разрабатывают проект новых экономических санкций в отношении Ирана в связи с его ракетной программой. По его словам, президент США и госсекретарь Рекс Тиллерсон считают, что Иран «остается одной из самых опасных угроз для интересов США и региональной стабильности». Действия Ирана подрывают «дух» соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), считают в Белом доме.



Собеседник агентства также сообщил, что власти США обвиняют Иран в поддержке терроризма.

В мае 2017 года в время визита в Эр-Рияд Трамп призвал международное сообщество изолировать Иран. Он отметил, что нельзя обсуждать искоренение терроризма без упоминания «правительства, которое предоставляет террористам убежище, финансовую поддержку и статус, необходимый для вербовки». «Конечно, я имею в виду Иран», — пояснил Трамп.



Американский президент обвинил тогда Тегеран в поддержке террористических групп и экстремистов, «которые распространяют разрушения и хаос во всем регионе». «Это правительство, которое открыто говорит о массовых убийствах, призывает к уничтожению Израиля, смерти американцев и уничтожению многих наций, лидеры которых присутствуют сейчас здесь», — заявил президент США. Также он напомнил и о том, что Иран поддерживает сирийского президента Башара Асада, который, по словам Трампа, виновен в «неописуемых преступлениях».