В Афганистане в результате ошибочного авиаудара США погибли афганские военнослужащие. Об этом Reuters сообщили в Минобороны США, пишет РБК.



Как сообщает Pajhwok Afgan News со ссылкой на источник в Минобороны Афганистана, в результате авиаудара погибли 15 афганских военных. Инцидент произошел в районе Герешко в провинции Гильменд на юге страны.



«Мы хотели бы выразить наши глубочайшие соболезнования семьям пострадавших в результате этого трагического инцидента», — указывается в заявлении Минобороны США. В ведомстве пообещали провести расследование по факту «дружественного огня», приведшего к гибели афганских военных.

Также в Минобороны добавили, что правительство Афганистана уже уведомлено об ошибочной атаке на военнослужащих. В ведомстве не уточнили, сколько афганцев погибло в результате авиаудара США.



В середине июля в результате авиаудара была разрушена школа в провинции Кундуз в Афганистане. В результате налета пострадали по меньшей мере три человека. «Истребитель нанес удар по району Хавжа Машад в городе Кундузе, разрушив школу и рядом стоящий дом», — сообщал директор местного департамента образования Гул Насири. По его словам, в результате удара были ранены трое детей, которые находились в здании школы. Жертв удалось избежать из-за того, что в столь раннее время в школе не проходили занятия.



Местные власти обвинили коалицию во главе с США в нанесении авиаудара. По их данным, в тот момент авиация США наносила удары по позициям талибов в районе города.



Накануне инцидента пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт сообщила о том, что глава ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Афганистане Абу Саид был уничтожен в результате нанесения авиаудара. По ее словам, Абу Саида ликвидировали силы ВВС США 11 июля в провинции Кунар на востоке Афганистана.