Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер ушел в отставку, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник, пишет Медуза.

Шон Спайсер уходит со своего поста в знак протеста против назначения нового директора по коммуникациям, сообщают американские СМИ.

По данным New York Times, он считает "огромной ошибкой" решение президента США Дональда Трампа назначить на этот пост Энтони Скарамуччи. Официально о назначении пока не сообщалось.

Об отставке Спайсера сообщают и другие издания, в том числе агентство Associated Press.

У Энтони Скарамуччи сложные отношения как со Спайсером, так и с главой администрации Трампа Райнсом Прибусом, сообщает The Washington Post.

Скарамуччи был героем удаленной публикации CNN, в которой говорились о его встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, которая якобы была поводом для расследования. После удаления статьи с телеканала ушли автор статьи и ее редакторы.

У Шона Спайсера с самого начала работы администрации Трампа начались конфликты с журналистами. На своем первом брифинге он отчитал репортеров за неверное освещение церемонии инаугурации, и сам при этом представил недостоверную информацию. Его неоднократно критиковали за безапелляционные и некорректные высказывания.