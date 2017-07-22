Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер ушел в отставку, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник, пишет Медуза.

Шон Спайсер уходит со своего поста в знак протеста против назначения нового директора по коммуникациям, сообщают американские СМИ.

10:47 24 января

Пресс-секретарь Дональда Трампа поссорился с прессой в первый же день работы в Белом доме

По данным New York Times, он считает "огромной ошибкой" решение президента США Дональда Трампа назначить на этот пост Энтони Скарамуччи. Официально о назначении пока не сообщалось.

Об отставке Спайсера сообщают и другие издания, в том числе агентство Associated Press.

У Энтони Скарамуччи сложные отношения как со Спайсером, так и с главой администрации Трампа Райнсом Прибусом, сообщает The Washington Post.

Скарамуччи был героем удаленной публикации CNN, в которой говорились о его встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, которая якобы была поводом для расследования. После удаления статьи с телеканала ушли автор статьи и ее редакторы.

У Шона Спайсера с самого начала работы администрации Трампа начались конфликты с журналистами. На своем первом брифинге он отчитал репортеров за неверное освещение церемонии инаугурации, и сам при этом представил недостоверную информацию. Его неоднократно критиковали за безапелляционные и некорректные высказывания.