В закон Узбекистана «О государственной службе» внесено понятие «меритократия» - принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. Об этом 19 июля сообщил министр занятости и трудовых отношений страны Азиз Абдухакимов, передает Uzdaily.Uz.

Как поясняет «Википедия», первое значение термина «меритократия» соответствует системе, в которой руководители назначаются из числа специально опекаемых талантливых людей. Второе значение предполагает создание начальных условий для объективно одарённых и трудолюбивых людей, чтобы в будущем они имели шанс занять высокое общественное положение в условиях свободной конкуренции.

Законопроект «О государственной службе» разработан Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана в рамках исполнения Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах.

В законе будет урегулирован правовой статус государственных служащих, основные принципы организации и деятельности системы госслужбы, формирования кадрового состава, вопросы конкурсного найма, прохождения, оценки деятельности, увольнения, механизмы материального и нематериального поощрения добросовестной службы, включая социального и пенсионного обеспечения государственных служащих, а также вопросы служебной этики и противодействия коррупции.

Закон коснется более 280 тысяч госслужащих из 11 министерств, 7 госкомитетов, 6 агентств, 3 комитетов при правительстве, 6 центров, 7 государственных инспекций, а также органов государственной власти на местах. В рамках документа планируется создать Агентство по делам госслужбы.

Проект закона будет внесен в Кабинет министров до конца сентября 2017 года.