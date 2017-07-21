Ряды Министерства внутренних дел Таджикистана покинули трое сотрудников, не захотевших отказаться от двойного гражданства. Об этом сообщил на пресс-конференции 21 июля глава МВД республики Рамазон Рахимзода.

- Двадцать наших сотрудников, имевших двойное гражданство, после того, как отказались от него, продолжают служить в рядах милиции. Трое сотрудников, не захотевших отказаться от двойного гражданства, написали заявление об увольнении, - сообщил министр МВД.

Как известно, в начале июня в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики поступил проект поправок в закон «О милиции», в котором прописан запрет на работу в органах внутренних дел лицам с двойным гражданством, иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Данные поправки подготовлены правительством и направлены на защиту национальных интересов страны.

Практика введения запрета на работу в госорганах Таджикистана иностранцам, лицам без гражданства и лицам с двойным гражданством была запущена в 2014 году. В декабре того года нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки в закон «О дипломатической службе», согласно которым иностранным гражданам запретили работать в дипструктурах республики.

Согласно приятым в ноябре прошлого года поправкам в закон «Об органах национальной безопасности» в органах госбезопасности Таджикистана могут работать лишь таджикские граждане. Соответствующие поправки тогда же были внесены поправки в закон о государственной службе.

В Таджикистане на начало текущего года насчитывается свыше 19 тысяч государственных служащих.

Согласно законодательству в систему государственной службы Республики Таджикистан входят: государственная гражданская служба; государственная служба правоохранительных органов; государственная военная служба.

В апреле этого года нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают введение штрафов в отношении должностных лиц за сокрытие информации о наличии гражданства другой страны.

В Кодекс об административных правонарушениях добавлена статья 501 (1) «Сокрытие информации о наличии гражданство другой страны», которая предусматривает штраф за сокрытие информации об иностранном гражданстве.

Нарушение требований данной статьи влечет штраф в размере от 20 до 30 показателей для расчета, то есть от 1 тысячи сомони до 1,5 тысяч. В настоящее время один показатель для расчетов составляет 50 сомони.