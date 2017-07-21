Она более 40 лет проработала реставратором в Национальном музее им. Бехзода, а теперь обучает этой нелегкой специальности студентов Института изобразительных искусств и дизайна.

Любовь Сусанина может восстановить практически любую вещь. Интересно, что для восстановления бесценных музейных экспонатов Любовь Абдуллаевна использует обычные бытовые вещества: аммиак, уксусную кислоту, желатин, перекись водорода, глицерин и даже старую муку.

Хотя работа реставратора и кропотлива, она ей очень нравится. «Главное - иметь терпение», - говорит мастер.

…На сегодняшний день под защитой государства в Таджикистане находятся более 2 тысяч исторических и культурных объектов, но профессиональных реставраторов в стране катастрофически не хватает. По словам Сусаниной, молодежь выбирает эту специальность – редко, но все же есть надежда, что она и ее соратники смогут достойно воспитать национальные кадры.