АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 22-24 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- Руководство Нацбанка Таджикистана даст пресс-конференцию журналистам. Начало в 9:00.

- В Республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция Агентства лесного хозяйства при правительстве РТ. Начало в 8-00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 ИЮЛЯ

2012 - В Хороге началась спецоперация по нейтрализации вооруженного формирования. Все виды связи (мобильная, телефонная и интернет), соединяющие регионы Таджикистана с Горно-Бадахшанской автономной областью были отключены. Таджикистан закрыл все пропускные пункты на границе с Афганистаном в Горно-Бадахшанском направлении.

2013 - В Хороге прошло массовое шествие в память жертв событий 24 июля 2012 года.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 ИЮЛЯ

1944-2001 – Родился поэт Джамолиддин Каримзода.

1945-2005 – Родился философ Мохирхуча Султонзода.

1955 – Родился доктор политических наук Рахимчон Хасанов.

1957 – Родился астроном Носирчон Махмудов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/c. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 24-29 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 17-22 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/c. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 32-34 тепла.