Открытое письмо от жителей столицы к мэру Душанбе Рустаму Эмомали с просьбой остановить негуманное уничтожение животных на улицах города рассмотрели, но на строительство специального приюта столичная администрация не решилась. Бездомных животных, как и раньше, будут содержать в клетках при районных дорожно-эксплуатационных управлениях (ДЭУ) несколько дней, потом отвозить на городскую свалку и отстреливать. Раньше стреляли прямо на улицах города, теперь это делать запрещено.

Как сообщили «АП» в городской администрации, санитарная и ветеринарная службы Душанбе подписали протокол, согласно которому специальные подразделения будут отлавливать бездомных  животных, помещать их в клетки при (ДЭУ), содержать там в течение 5 дней, в случае если за животным никто не обратится, то его отвезут на городскую свалку.

12:54 13 июня

Охота убивать: как расправляются с бездомными животными

Здесь животных будут держать еще 10 дней, если никто за ними не приедет, произведут отстрел, после чего трупы сбросят в ямы «Беккари» - сооружения из влаго-термостойкого материала для обеззараживания трупов животных, врытые в землю.

Проводит отстрел животных на улицах города запрещен.

В случае если хозяин животного найдется, то он должен будет заплатить штраф в ДЭУ, прежде чем забрать своего питомца.  

«Мы не выделили участок под строительство приюта для бездомных животных, мы будем работать согласно указанному протоколу, который был подписан после того, как в мэрию обратились жители города с жалобами на то, что животных уничтожают во дворах жилых домов», - отметили «АП» в администрации города.

В свою очередь, глава ветеринарной службы Душанбе Бобошох Давлатшохзода отмтеил «АП», что в их задачи входит вакцинация бездомных животных, с целью недопущения распространения эпидемий. 

«За 6 месяцев этого года мы провели вакцинацию 4 тыс.156 собакам в Таджикистане. Я призываю всех граждан Таджикистана, которые имеют домашних питомцев, проводить регулярную вакцинацию своих животных», - сказал Давлатшохзода.

Между тем, в середине июня местные СМИ в очередной раз обратили внимание на отстрел бездомных животных, что вызвало в обществе большой резонанс. Активные жители Душанбе обратились к мэру города с просьбой остановить истребление бездомных животных на улицах столицы и подписали соответствующую петицию, которая была размещена на сайте Сhange.org. В свою очередь, мэрия Душанбе сообщила, что председатель города был ознакомлен с обращением и поручил соответствующим структурам, в том числе коммунальным службам города, изучить и рассмотреть в кратчайшие сроки вопрос решения этого вопроса. 