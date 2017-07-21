Исламский институт Таджикистана подготовил свой стиль таджикской национальной одежды для своих студенток. Она будет отвечать требованиям исламского права.

«Теперь наши студентки не будут одевать чуждую арабскую, иранскую, турецкую или афганскую одежду», - сообщил журналиста сегодня на пресс-конференции ректор института Тоджиддин Асомуддинзода. – Могу сказать, что стиль этой одежды будет красивым, мы подготовили его в сотрудничестве с Исламским центром, беседовали и с другими специалистами, - почеркнул он.

Асомуддинзода сказал, что ректорат уже имел беседу со студентами вуза.

- Мы объяснили им, что та одежда, что некоторые носят – арабская, иранская и т.д. - это даже не исламская, это просто их национальная одежда, - говорит ректор.

Напомним, таджикские власти, еще начиная с 2015 года, усилили разъяснительные работы среди населения республики, чтобы предотвратить следование чужой культуре и традициям, особенно в стиле одежды.

Чиновники ссылаются на исполнение поручений президента Таджикистана Эмомали Рахмона, которые были даны в преддверии празднования Дня матери. Тогда он выразил обеспокоенность, что в обществе стали появляться женщины и девушки, одетые в черные наряды, «не свойственные таджикской культуре и традициям».

«Наш народ никогда не носил черную одежду. В традиционном обряде не принято носить одежду черного цвета. Вы и сами знаете, что даже траурная одежда у нашего народа не имеет однотонный черный цвет. Но некоторые девушки и женщины в Таджикистане стали носить черную одежду. Они не понимают в чем смысл или значение стиля в одежде и не хотят этого понимать», - сказал Рахмон.

Напомним, Исламский институт Таджикистана является единственным в стране высшим учебным заведением, где можно получить религиозное образование.

В настоящее время в Таджикистане не осталось также ни одного медресе, где можно было бы получить среднее религиозное образование. В 2015 году также была закрыта гимназия при Исламском институте.

Сам ректор в интервью «АП» сообщил, что закрытие гимназии было связано как с финансовыми, так и юридическими проблемами.