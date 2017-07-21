Исламский институт Таджикистана подготовил свой стиль таджикской национальной одежды для своих студенток. Она будет отвечать требованиям исламского права.

09:10 20 июля

Таджикские активистки после хиджаба и сатра взялись за тюрбан

«Теперь наши студентки не будут одевать чуждую арабскую, иранскую, турецкую или афганскую одежду», - сообщил журналиста сегодня на пресс-конференции ректор института Тоджиддин Асомуддинзода. – Могу сказать, что стиль этой одежды будет красивым, мы подготовили его в   сотрудничестве с Исламским центром, беседовали и с другими специалистами, - почеркнул он.

Асомуддинзода сказал, что ректорат уже имел беседу со студентами вуза.

- Мы объяснили им, что та одежда, что некоторые носят – арабская, иранская и т.д. - это даже не исламская, это просто их национальная одежда, - говорит ректор.

Напомним, таджикские власти, еще начиная с 2015 года, усилили разъяснительные работы среди населения республики, чтобы предотвратить следование чужой культуре и традициям, особенно в стиле одежды.

Чиновники ссылаются на исполнение поручений президента Таджикистана Эмомали Рахмона, которые были даны в преддверии празднования Дня матери. Тогда он выразил обеспокоенность, что в обществе стали появляться женщины и девушки, одетые в черные наряды, «не свойственные таджикской культуре и традициям».

09:15 6 мая, 2016

Одежда умирает последней. Как сделать национальный костюм модным?

«Наш народ никогда не носил черную одежду. В традиционном обряде не принято носить одежду черного цвета. Вы и сами знаете, что даже траурная одежда у нашего народа не имеет однотонный черный цвет. Но некоторые девушки и женщины в Таджикистане стали носить черную одежду. Они не понимают в чем смысл или значение стиля в одежде и не хотят этого понимать», - сказал Рахмон.

Напомним, Исламский институт Таджикистана является единственным в стране высшим учебным заведением, где можно получить религиозное образование.

В настоящее время в Таджикистане не осталось также ни одного медресе, где можно было бы получить среднее религиозное образование. В 2015 году также была закрыта гимназия при Исламском институте.

Сам ректор в интервью «АП» сообщил, что закрытие гимназии было связано как с финансовыми, так и юридическими проблемами.