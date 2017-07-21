Американский журнал Time поместил на обложку очередного номера графическую композицию, под которой подразумевается портрет президента России Владимира Путина. Изображение составлено из иконок-«пользователей» различных оттенков серого цвета, пишет Лента.ру.

В главной статье выпуска, озаглавленной «В недрах плана срыва выборного заговора Владимира Путина», за авторством Массимо Калабрези, утверждается о якобы произведенных «российскими хакерами» действиях по вмешательству в избирательную систему США и о реагировании на это государственных структур.

В частности, автор рассказывает об инциденте в Калифорнии во время президентских праймериз, когда от местных жителей начали поступать жалобы на то, что они не могут проголосовать. При этом выяснилось, что хакеры взломали базу данных зарегистрированных избирателей.

Ряд спецслужб, в частности, ФБР, министерство внутренней безопасности и разведывательные учреждения пытались идентифицировать хакеров и определить, насколько широк охват их деятельности.

В конечном итоге федеральные власти, реагируя на «подрыв доверия к демократическому процессу в США», разработали чрезвычайный план, призванный нейтрализовать эту угрозу.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения. Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.

Тема вмешательства российских хакеров в американские выборы обсуждалась во время переговоров Путина с президентом США Дональдом Трампом 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. По информации различных источников, обсуждение этой проблемы заняло у двух лидеров около 40 минут. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что хозяин Белого дома принял доводы Путина о