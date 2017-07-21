На прошлой неделе в Кыргызстане вступило в законную силу решение суда о признании экстремистской и запрещении деятельности религиозного течения «Йакын Инкар». Само решение было принято в середине июня. Свой вердикт представители Фемиды вынесли на основании обращения Генпрокуратуры. Между тем, сами активисты данного течения считают, что судебный запрет для них не играет никакой роли, потому что они не признают светских законов…

Параллельно с этим в киргизском сегменте социальных сетей активно распространяется проект конституции так называемого Исламского государства на киргизском языке. Самое страшное, что эти идеи находят своих последователей, которые готовы вцепиться в глотку каждому, кто выскажется против.

Религиозное течение «Йакын инкар» стало набирать популярность в последние 3-4 года. Отличить их от обычных верующих несложно — мужчины с длинными волосами и бородами носят одежду пакистанского типа — длинные платья и брюки-шаровары, женщины — в черных балахонах, замотанные платками по самые глаза. В последние годы количество таких «истинно верующих» увеличилось в разы, их часто можно встретить на улицах, базарах и в особенности возле мечетей в пятничные дни, когда местные мусульмане собираются на коллективную молитву.

Прославились «йакыновцы» тем, что выступают за раздельное обучение в школах мальчиков и девочек. По этой причине многие из них запрещают своим детям посещать учебные заведения. Они против использования телефонов, телевизоров, официальной медицины и пр.

В переводе с арабского название «Йакын Инкар» означает «отрицание всего, кроме Бога». Эксперт из южной столицы Киргизии Азамат Асатулла уулу считает, что «они наставляют граждан на неверный путь. «Инкарцы» говорят, что надо жить, как во времена пророка, и вводят людей в заблуждение», - возмущается эксперт.

«Фергана» уже рассказывала, что движение «йакыновцев» вышло из другого, не менее активного религиозного течения — «Таблиги Джаамат». «Таблиговцы» запрещены практически во всех странах СНГ, и только в Кыргызстане они действуют легально с легкой руки главы государства.

Адепты «Йакын Инкар» вовлекают в свои ряды всё большее количество людей, ибо почва, то бишь, мозги их последователей, которых они набирают из числа «таблиговцев», весьма благодатна. Последних, как известно, муфтият (ДУМК) сотнями посылает «в народ» для миссионерской деятельности.

Будет жена – будет и должность?

Казалось бы, с чего вдруг в стране начался такой небывалый всплеск религиозности населения? Объяснение простое. У государства отсутствует собственная идеология, которая заняла бы умы населения. Свято место пусто не бывает: умы людей захватили религиозные деятели.

К примеру, проповеди известного богослова Чубака Жалилова имеют большую популярность в мусульманской среде. Количество подписчиков его каналов в соцсетях насчитывает до 300 тысяч человек. Экс-муфтий Чубак ажы (титул совершившего хадж к Мекку) известен тем, что теологическое образование получил в Саудовской Аравии и является твердым приверженцем салафитских (ваххабитских) идей.

Пару месяцев назад Чубак Жалилов и его коллега Озубек ажы Чотонов инициировали идею официального введения института многоженства. Мол, подобная практика позволит искоренить проблему проституции в стране.

— В Кыргызстане незамужних женщин на 58 тысяч больше, чем мужчин, — приводит доводы Жалилов непонятно откуда взятыми цифрами. — У них выбор: выйти замуж за китайцев, оставаться без мужа или выйти второй женой. А это значит, что 58 тысяч мужчин должны взять вторую супругу. Конечно, по нашему основному закону такое не разрешено. Но этот закон не работает. Такие не работающие законы бывают. Есть законы, запрещающие двоеженство и предусматривающие ответственность за это. Но посмотрите, вот у Арстанбека Мыктыбека (известный в Киргизии телеведущий, - ред.) есть вторая жена, у Озубека ажы (популярный священнослужитель, - ред.) – вторая жена, у беглого Бакиева (экс-президент Киргизии, - ред.) – две жены, у покойного писателя Айтматова было две супруги, у Турсунбая Бакир уулу (экс-омбудсмен и экс-депутат парламента страны, - ред.) жен вообще не сосчитать.

По мнению Чубака ажы, чтобы взять вторую жену, человек должен быть «настоящим мужчиной».

— А то первая жена наедет: «у-у-у», и мужик бежит под юбку и оттуда заявляет талак (развод) второй жене… Если мужчина способен содержать двух жен, терпеть их слова и дела, если он не будет равняться на баб, а будет вести себя достойно, пусть берет вторую жену. Если не может, то ему и одной будет много, и пусть держится за подол жены и чистит ей туфли…

На высокопоставленные политические должности, по предложению исламского авторитета, нужно назначать исходя из количества жен.

— Я считаю, что в депутаты должен идти только тот, у кого две жены. Если он сможет быть к ним справедлив и в силах их обеих содержать, тогда он сможет и кого-то другого накормить. У нас сейчас в депутаты идут за легким кормом… Если ты способен кроме себя содержать еще двух жен, значит ты способен решить дела народа… У министров обязательно должно быть по три жены, если нет – значит не подходишь на эту должность. У президента — четыре жены. И если ко всем женам будет одинаково относиться, тогда сможет и народом управлять. Мы видели уже, как вместо мужика нами управляли жены. Поэтому нужно выбирать того, кто может управлять своими женами. Или же сказать ему: иди, занимайся своими делами.

Некоторые пользователи в соцсетях попросили инициаторов идеи многоженства показать пример и жениться на «жрицах любви»… Ответов, как не сложно догадаться, не последовало.

С темой многоженства созвучна и другая проповедь исламского ученого. В прямом эфире женщина задала ему вопрос: дескать, муж хочет второй раз жениться. Нужно ли для этого моё согласие, если я против?

Чубак ажы ответил, что первая супруга может не соглашаться и быть против, но по сути ее мнение ничего не решает.

— Ваше несогласие вполне понятно. Только свинья не станет ревновать. Но вы не должны выступать против воли Аллаха. Вы можете сказать, что ревнуете, но при этом следуете воле Всевышнего. Для того, чтобы ваш муж завел вторую жену, не требуется ни вашего согласия, ни разрешения. Если бы согласие супруги было бы обязательным, тогда никто из нас — мужчин — не смог бы завести еще одну жену. И тогда незамужние женщины, наши сестры, не смогут стать второй, третьей или четвертой женами…

Даже если вы не согласны, ваш муж может взять и вторую, и третью жену и тем самым продолжать свои богоугодные дела. И пусть Аллах поможет вашему супругу взять еще одну жену, чтобы он относился к вам обеим справедливо и мог воспитывать ваших детей. Пусть Всевышний наставит вас на путь истинный, чтобы вы могли правильно принять решение супруга о новой жене.

Согласитесь, что подобные высказывания из уст авторитетного богослова нравятся невежественному большинству, увеличению которых способствует низкая грамотность населения.

Похоже и президент Атамбаев, который еще год назад ратовал за распространение идей «Таблиги Джаамат», понял это. Во время церемонии государственных наград 12 июля Алмазбек Шаршенович призвал людей учиться и напомнил слова пророка Мухаммеда о том, что час занятий наукой заменяет ночь молитв. «Не расшибайте лбы в молитвах, лучше займитесь образованием», — сказал Атамбаев и добавил, что это поможет «не путать» исламскую религию с арабской культурой.

ИГИЛ разгуливает по сетям

Но кажется, призывы главы Кыргызстана существенно запоздали. В киргизском сегменте соцсетей активно распространяются клипы, в которых приводятся статьи так называемого проекта некоего «Исламского государства» (запрещено во многих странах). Один из пунктов такого проекта гласит, что главным языком в мусульманских странах должен стать арабский, «потому что на нем написана священная книга Коран».

Эти слова удивительным образом перекликаются со словами того же Чубака ажы Жалилова, который на вопрос, почему молитвы нужно читать на арабском языке говорит: мол, за чтение Корана на арабском языке вы получите воздаяние от Всевышнего в 10-кратном размере, чем чтение на киргизском.

В другой статье говорится, что основы государственного строительства должны соотноситься с исламскими принципами. А руководить государством или занимать какую-либо руководящую должность в стране может только «мужчина, который должен быть вольным (т.е. не рабом), совершеннолетним, в здравом уме, справедливым и способным выполнить возложенные на него обязанности. Так же обязательно, чтобы он был мусульманином».

Я не стану больше цитировать и приводить какие-либо упоминания об этих роликах, дабы избежать очередного обвинения, теперь уже в разжигании межрелигиозной розни (напомню, что спецслужбы возбудили против меня уголовное дело, подробности о котором можете прочитать здесь).

Знают ли об таких агитационных роликах спецслужбы? Ведь эти клипы выполнены не «на коленке», а на профессиональном оборудовании и весьма качественно. Подобная пропагандистская индустрия стоит больших денег и точно кем-то оплачивается. Кем?

На сегодня в Кыргызстане 19 религиозных организаций, деятельность которых признана экстремистской и террористической. Если Верховный суд республики утвердит решение нижестоящей инстанции о запрете деятельности «Йакын инкар», то это течение станет двадцатым по счету в списке запрещенных организаций. Но все равно вряд ли это поможет удержать страну от постепенного сползания в дремучий религиозный фанатизм.