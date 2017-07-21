Дочь тренера московского футбольного клуба "Спартак" Романа Пилипчука Мария умерла в возрасте 23 лет, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Пилипчук вошел в тренерский штаб "Спартака" в июне 2016 года. В прошедшем сезоне он вместе с командой стал чемпионом России.
"Футбольный клуб "Спартак" выражает глубокие и искренние соболезнования Роману Михайловичу и его семье", — говорится в сообщении "красно-белых".
"Спартак" в ближайшем матче 23 июля в рамках второго тура чемпионата России сыграет в гостях с "Уфой".
Роман Пилипчук — бывший старший тренер молодежной сборной Таджикистана по футболу. На этой должности он проработал с 2015 года.
В 2016 году Пилипчук был также назначен старшим тренером молодежной сборной, однако в связи с неудовлетворительными результатами одного из международных турниров весь тренерский штаб сборной в отставку.
В конце июня 2017 года стало известно, что 49-летний Пилипчук вошел в тренерский штаб московского "Спартака".
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