Если родных или близких членов запрещенных в стране групп и оппозиции вызывали на допрос, это не означает, что их преследуют, заявил министр Внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода журналистам 21 июля на пресс-конференции в Душанбе.

«Что значит преследование? Если их вызвали для дачи показаний в качестве свидетеля или для получения информации, то это не является преследованием. Если же при этом унижали их честь и достоинство, это уже другой вопрос. Но к нам подобных заявлений от родственников и близких членов запрещенных групп не поступало», - сообщил министр.

Между тем ранее известные международные правозащитные организации Human Rights Watch и Норвежский Хельсинкский комитет призвали власти Таджикистана прекратить преследование семей оппозиционеров.

От Евросоюза и США правозащитники требуют принять санкции в отношении таджикских властей.

«Таджикские власти задержали, допросили и угрожали родственникам 10 мирных активистов оппозиции, которые приняли участие в конференции в Германии 9 июля 2017 года в ответ на мирное осуществление своих основных прав», - говорилось в заявлении правозащитных организаций.

Активисты тогда представили подробности о 10 инцидентах в городах по всей стране. По данным авторов заявлений, во время инцидентов, сотрудники службы безопасности и местные чиновники публично пристыдили, запретили выезжать из страны и пригрозили конфисковать имущество родственников активистов.