Участие в ЕАЭС позволяет Киргизии встраиваться в интеграционные цепочки и продвигать свои интересы, а также получать преференции, заявил во вторник вице-премьер правительства республики Олег Панкратов, пишет РИА Новости.

"В ЕАЭС Киргизстан является не просто сторонним наблюдателем, а активным участником", — отметил он во время международной конференции "Россия – Киргизстан: партнерство, нацеленное в будущее (безопасность, экономика, гуманитарное сотрудничество)".

Панкратов подчеркнул, что взаимодействие в рамках Евразийского экономического пространства "позволяет республике встраиваться в интеграционные цепочки, совместно продвигать интересы и получать более весомые преференции".

Он сказал также, что ухудшение общемировой ситуации на фоне роста международной напряженности породило новые реалии в экономике, на первый план выдвигаются региональные экономические союзы.

"Кыргызская Республика является участником таких международных объединений, как СНГ, ОДКБ, ШОС. В 2017 году исполняется 2 года с момента присоединения республики к договору о создании Евразийского экономического союза. Наша страна выступает за активное и поступательное развитие интеграционных процессов в рамках этих международных организаций. Синергетический эффект от участия в таких объединениях создает объективные предпосылки для экономического роста каждой из стран-участниц", – отметил он.

Он также отметил, что вступление Киргизии в ЕАЭС позволило республике увеличить товарооборот с Россией, который по итогам прошлого года составил 1,05 миллиарда долларов, то есть пятую часть всего внешнеторгового оборота республики.

"Импорт в основном представлен такими товарами, как нефтепродукты, лес, черная и цветная металлургия, продукция химической промышленности. Поставки российской сырой нефти на беспошлинной основе позволят загрузить имеющиеся в республике производственные мощности по переработке нефти и создадут новые рабочие места. Основными статьями экспорта стали одежда и сельскохозяйственная продукция. Экспорт продукции киргизской легкой промышленности и сельского хозяйства в РФ способствует развитию производства и эконмическому росту республики", — отметил он.

Вице-премьер Киргизии напомнил, что в РФ трудятся свыше полумиллиона киргизских трудовых мигрантов, чье положение значительно улучшилось благодаря созданию единого трудового рынка ЕАЭС.

Во время конференции ее участники, среди которых руководители киргизского правительства, парламентарии Киргизии и России, а также эксперты стран Центральной Азии, обсудили роль и значение киргизско-российского сотрудничества в сфере укрепления региональной безопасности, противодействия современным угрозам и вызовам стабильности в региона, а также основные направления, проблемы и перспективы экономического сотрудничества между двумя странами, включая участие в интеграционных проектах в рамках ЕАЭС.