В Таджикистане созданы спецподразделения по киберпреступлениям: при управлении по борьбе с организованной преступностью и уголовном розыске МВД РТ.

Глава МВД Таджикистана Рамазона Рахимзода сообщил сегодня журналистам, что основной задачей созданных подразделений является выявление лиц, которые при помощи интернета, электронной почты и социальных сетей пытаются связаться с террористическими организациями.

«С начала года эти подразделения выявили 137 граждан страны, которые имели связи с террористическими организациями», - заявил министр МВД.

Рамазон Рахимзода сообщил, что в текущем году в Таджикистане заблокированы 78 сайтов, которые имеют отношение к террористическим и экстремистским организациям. Однако глава МВД не привел ни одного примера.

Между тем, в России сегодня введен запрет на использование технологий доступа к заблокированным в стране сайтам. VPN и Tor - информационные системы и программы для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым ограничен на территории страны, попали под запрет.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2017 года в Таджикистане были предотвращены 12 терактов. У лиц, готовивших теракты, изъято большое количество взрывчатки, мобильных телефонов и оружия, заявил глава МВД Таджикистана, не уточняя детали.

За указанный период за причастность к террористическим организациям, по его словам, были задержаны 228 граждан Таджикистана, из которых 104 имели связи с «Исламским государством», 80 - с «Салафией», 17 - с «Джамоат Ансараллах», 16 - с «Исламским движением Узбекистана», 6 - с «Группой 24» и 3 - с Партией исламского возрождения Таджикистана.

«В этом году 13 граждан Таджикистана добровольно вернулись из рядов «ИГ» в страну и, согласно законодательству страны, все они освобождены от уголовного преследования», - заверил министр внутренних дел журналистов.

По его данным, за полгода в стране обезврежены 17 ОПГ, задержаны свыше 890 лиц, находящихся в розыске.

«Только в городе Душанбе сотрудниками милиции за нахождение в интернет-кафе в неположенное время с начала года были задержаны около 5 тыс. несовершеннолетних», - отметил Рамазон Рахимзода.