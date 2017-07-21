Завершается вторая неделя интенсивных тренингов в Digital Camp Tcell. За это время участники проекта освоили обширную и разностороннюю учебную программу. В последующие две недели им предстоит получить еще больше информации, которая позволит им довести свою бизнес-идею до готовности и полноценного функционирования.

Идеи, над которыми работают участники проекта, очень разнообразны по тематикам и содержанию. Команды участников и индивидуальные стартаперы работают над развитием бизнес-проектов в туристической, творческой и цифровой сферах. Каждая идея уникальна: здесь работают над созданием креативной фотостудии, над продвижением кибер-спорта в Таджикистане, над продажами натурального мыла ручной работы. Среди других идей есть приложение-гид по туристическим регионам Таджикистана, магазин косметических средств, интернет-магазин с самым широким ассортиментом.

На первой неделе тренингов, команды освоили огромное количество материала: мировые технологические тренды, составление бизнес-плана по формату canvas, исследование и оценка рынка, работа с клиентами и работа в команде, определение целевой аудитории и каналы коммуникации с ней, путь от идеи к реализации, креатив и мозговой штурм в разработке идей, цифровая digital-среда, маркетинговые и PR-приемы, финансовая составляющая бизнеса.

С командами работали менторы – сотрудники компании, имеющие многолетний опыт в различных сферах деятельности, а также местные профессионалы с различных организаций. В частности, с командами работали Кети Пирцхалава и Заррина Газарян – организаторы и менеджеры проекта Digital Camp, Джафар Нурматов, директор Согдийского филиала Tcell, Алишер Холикназаров – практикующий маркетолог, Гуланор Атобек, директор по аудиту «Делойт», Алишер Халиков, продакт-менеджер, Искандар Мирзоганиев, креативный консультант и дизайнер, Мансур Ходжибобоев, программист и веб-дизайнер и другие.

Вторая и третья неделя Digital Camp будут посвящены веб-дизайну. Интенсивный десятидневный курс даст участникам обширные знания в области веб-дизайна, устройства сайтов, основные понятия языка HTML и CSS. Участники также ознакомятся с программами для создания веб-страниц и конструкторами сайтов. Эти практические занятия дадут участникам все необходимые знания для создания собственного работающего сайта для бизнеса.

После получения необходимого опыта и завершения тренингов, команды презентуют перед жюри свой готовый финальный продукт. 3 лучшие команды будут выбраны победителями, которые получат соответствующие месту денежные инвестиции и ценные призы.

Целью создания конкурса Digital Camp Tcell является вовлечение и вдохновение молодежи на создание развитого социально важного или бизнес-проекта, используя современные технологические возможности.

Запуск Digital Camp Tcell был объявлен в июне, и собрал около 50 заявок на участие. Все участники должны были подавать заявки с уникальной бизнес-идеей, которой необходимо развитие. После прохождения интервью с менторами и партнерами проекта, были сформированы 15 команд, которые уже вторую неделю посещают интенсивные тренинги. Среди участников – как команды из нескольких человек, готовых работать над бизнес-идеей, так и индивидуальные участники: молодые предприниматели, стартаперы и энтузиасты, заинтересованные в получении новых знаний.

Партнером проекта выступает Accelerate Prosperity Tajikistan. Accelerate – это бизнес-инкубатор, который инвестирует финансы, ресурсы и знания, и поддерживает развитие малых и средних бизнесов в Таджикистане, помогая создавать и развивать бизнес-идеи.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.