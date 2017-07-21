Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ устанавливает запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым ограничен на территории страны. Это означает, что под действие закона потенциально попадают все прокси- и VPN-сервисы, а также анонимные сети Tor, I2P и Freenet. Их владельцам предлагается обеспечить доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора. Документ также запрещает операторам поисковых систем выдавать ссылки на заблокированные в России ресурсы.

В среду, 19 июля, стало известно, что отслеживанием анонимайзеров, Tor и VPN-сервисов, предоставляющих доступ к заблокированным в России сайтам,займутся сотрудники ФСБ и МВД. Их обязали предоставлять результаты мониторинга и посылать запросы в Роскомнадзор.

Законопроект был внесен в Госдуму в начале июня и изначально предполагал запрет использования VPN-сервисов и анонимайзеров для просмотра заблокированных сайтов.