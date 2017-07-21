Налоговое ведомство озвучило список наиболее крупных должников по налогам. Его по-прежнему возглавляет ОАХК «Барки точик».

Налоговые задолженности «Барки точик» на конец первого полугодия этого года превысили 186 млн. сомони, сообщил председатель Налогового комитета при правительстве РТ Нусратулло Давлатзода.

В списке фигурируют также десятки предприятий, налоговые задолженности которых превышают уже 1 миллион сомони. Это - «Ресандаи Кургонтеппа» (17 млн. сомони), «Олим-текстайлз» (25,8 млн. сомони), «Ангишти Назарайлок» (8,1 млн. сомони) и другие.

«К сожалению, численность предприятий, имеющих большие налоговые задолженности, увеличивается. Возможно, финансовое состояние налогоплательщиков в связи с влиянием мирового эконмического кризиса ухудшилось. С другой стороны это показывает, что у наших граждан все еще не образовалась определенная дисциплина оплаты налогов. Несвоевременная уплата налогов приведет к увеличению задолженностей с учетом процентов, которые будет сложно погашать», - заключил главный таджикский налоговик.

Между тем, план по сбору налогов и платежей в первой половине этого года перевыполнен на 2,1 млн. сомони: вместо ожидаемых 4 млрд. 466,3 млн. сомони налоговики собрали 4 млрд. 559,1 млн. сомони, то есть на 92,9 млн. сомони больше планового показателя.