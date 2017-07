The court has upheld the Tax Committee’s claim against Indigo-Tajikistan mobile operator providing its services under the Tcell brand, Nusratullo Davlatzoda, the head of the Tax Committee under the Government of Tajikistan, told reporters in Dushanbe on July 21.

