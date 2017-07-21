МВД Таджикистана намерено привлекать к ответственности тех людей, которые мешают работе милиции, заявил журналистам глава МВД республики Рамазон Рахимзода.

Он сообщил, что во время пожара на рынке «Корвон» 2 июля, когда были повреждены 25 магазинов и 160 торговых точек, и пожар тушили 28 пожарных расчётов и более 2000 сотрудников личного состава органов внутренних дел, зеваки мешали тушить пожар.

«Люди, которые снимали на видео и фотографировали пожар, а также простые прохожие нам сильно мешали работать, в связи с этим мы в ближайшее время подготовим проект поправок в законодательство страны, согласно которым лица, мешающие работе милиции, будут привлекаться к ответственности», - заявил глава МВД.

Он также отметил, что за непрофессионализм при тушении пожара на рынке Фархора 30 мая уволены из органов трое высокопоставленных пожарников. «Начальники противопожарных служб УМВД Хатлона, УМВД по Кулябскому региону и ОМВД Фархора уволены из рядов органов внутренних дел», - отметил глава МВД РТ.

Он напомнил, что 30 мая в 17:10 в результате порыва шквального ветра на электростолбах загорелись провода, впоследствии в некоторых магазинах рынках ЗАО «Фархор» и ЗАО «Дунё» на территории Фархорского района произошел пожар.

По данным МВД, за первое полугодие 2017 года в стране зарегистрированы 597 пожаров, в которых погибли 14 человек. Пять из них - несовершеннолетние.