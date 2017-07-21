В испанском городе Фигерасе начались работы по эксгумации тела художника Сальвадора Дали, которая была санкционирована судом для установления отцовства. Об этом сообщает Associated Press.

Останки Дали захоронены в склепе на территории основанного им театра-музея. Для эксгумации необходимо поднять с захоронения каменную плиту весом в полторы тонны, пишет Медуза.

Как пишет Deutsche Welle, в первую очередь эксперты определят, в каком состоянии находятся останки и сохранился ли какой-либо генетический материал после действия химикатов, которые использовались для бальзамирования тела художника.

Суд решил провести эксгумацию тела Сальвадора Дали для проведения ДНК-теста на отцовство. Иск подала 61-летняя гадалка на картах таро Мария Пилар Абель Мартинес, которая пытается доказать, что Дали был ее биологическим отцом. По словам женщины, ее мать рассказывала, что в 1955 году у нее были отношения с Дали, когда она работала в Фигерасе домработницей.