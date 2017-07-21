Завершился первый тур Акции «Рушди хамкори 2017» и мы узнали имена победителей. Как сообщалось ранее, на этот раз Банк Эсхата увеличил количество призов, соответственно увеличивая возможности выигрыша.

Итак, счастливыми обладателями 3000 сомони стали:

· Иброхимова Курбонбиби Файзаковна

· Мухибов Зайналобиддин Илхомович

· Бозоров Наим Кучкорович

· Султонова Зевара Мавлоновна

· Мадрахимов Комилджон Исокджонович

· Кабутова Курбоной Курбоншоевна (жители районов Рудакӣ, Шаҳринав, Ҷиликкул, Пяндж, Канибадам и Ашт).

Глядя на них ещё больше веришь в удачу. Как говорит Муҳибов Зайналобиддин Илхомович, во время Акции, он всего один раз получил перевод и никак не думал, что выиграет денежный приз.

Напоминаем, что уже четвертый год подряд Банк Эсхата проводит акцию «Рушди хамкори», предлагая клиентам денежных переводов возможность выигрыша ценных призов. Автомашины Мерседес-Бенц Е-класса, телевизоры и смартфоны, путевки в сказочный Дубай и денежные призы уже находили своих обладателей начиная с 2014 года, когда Банк Эсхата, в честь 20-летия его деятельности, впервые запустил данную акцию для своих клиентов. С тех пор, акция «Рушди хамкори» стала доброй традицией.

В этом году, в качестве главного приза, вас ждут 6 денежных призов по 50 000 сомони!!!

Напоминаем, что участие в акции «Рушди хамкори 2017» не требует от клиента дополнительных затрат и усилий: просто получите денежный перевод в Банке Эсхата, и вам выдадут купон участника акции с личным серийным номером.

Акция проводится с 15 мая по 30 сентября текущего года в трех регионах страны: Душанбе и РРП, в Согдийской и Хатлонской областях. По итогам каждого тура, будут разыграны денежные призы среди участников акции по вышеназванным регионам.

Итак, впереди второй и третий тур!

Призовой фонд акции «Рушди хамкори 2017» выглядит следующим образом:

2 тур акции: 5000 сомони – 6 шт.

3 тур акции: 50 000 сомони - 6 шт.

Дополнительные призы для самых активных клиентов – свыше 300 шт.!

Получайте денежные переводы в Банке Эсхата, и не упустите шанс стать обладателем больших денег!

Более подробную информацию смотрите на сайте банка http://eskhata.com/individuals/money_transfer/akciya.php или звоните в контакт-центр по номеру +992 44 600 0 600.