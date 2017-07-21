Душанбинский «Истиклол» договорился о проведении трех товарищеских матчей, которые войдут в программу второго этапа учебно-тренировочного сбора в Ташкенте.

Таджикским клубом достигнуто соглашение о проведении товарищеских игр с тремя представителями высшего дивизиона узбекского футбола - ферганским клубом «Нефтчи», самаркандским «Динамо» и мубарекским «Машъалом», сообщается на официальном сайте «Истиклола».

Все три матча в столице Узбекистана пройдут на стадионе «Дустлик». В данный момент пятикратный чемпион Таджикистана находится в Согдийской области, где проводит первый этап тренировочных сборов в Гулистоне.

В ходе этого сбора, который завершится 23 июля, столичный клуб днем ранее в субботу, 22 июля, сыграет контрольную игру с «Худжандом» на поле учебного центра Национального банка РТ. Затем утром 24 июля, «Истиклол» возьмет курс в Ташкент для продолжения второй части тренировочного сбора.

Товарищеские матчи «Истиклола» на УТС в Ташкенте:

25 июля (вторник)

«Истиклол» (Душанбе, Таджикистан)- «Нефтчи» (Фергана, Узбекистан)

27 июля (четверг)

«Истиклол» (Душанбе, Таджикистан)- «Динамо» (Самарканд, Узбекистан)

29 июля (суббота)

«Истиклол» (Душанбе, Таджикистан)- «Машъал» (Мубарек, Узбекистан)