Дзюдоисты из Таджикистана завоевали 7 медалей различного достоинства на чемпионате Азии среди юношей и юниоров в Бишкеке.

У юниоров первое место занял Рахматуллобек Фарходов в весовой категории 81 кг. В финале он выиграл у иранца Джавода Муради.

Перед чемпионатом в беседе с корреспондентом Asia-Plus Фарходов заявил о том, что чувствует себя на пике фрмы и постарается выиграть чемпионат.

Он вместе с братом Мухаммадом занимается дзюдо с 5-летнего возраста. Его тренером является знаменитый в республике наставник Назаров Рустам. Рахматуллобек в последние годы тренируется в спортивном клубе «Вастан».

«Моя главная цель – попасть на Олимпийские игры в Токио в 2020 году», - заявил чемпион.

Ранее среди кадетов победителями чемпионата Азии стали Джахонгир Маджидов (81 кг) и Розиаллох Лоиков (66 кг).

Всего спортсмены из 11 стран сумели подняться на пьедестал почета чемпионата Азии в Бишкеке.

Серебряным призером среди юниоров стал Темур Рахимов (100 кг), а Ходжимашраб Рахмонов (90 кг), Мухаммадрахим Сарахонов (66 кг) и Эрадж Абдуллоев (73 кг) выиграли бронзу.