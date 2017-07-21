На Международной выставке ЭКСПО-2017, которая в эти дни проходит в Астане, Таджикистан стал одной из инвестиционно привлекательных стран. В таджикском павильоне заявляют, что инвестиционными предложениями Таджикистана в сфере гидроэлектроэнергии заинтересовались многие инвесторы. Главным фактором служили стабильность в стране и дешевизна ресурсов. Кроме того, Таджикистан получил несколько заманчивых предложений по сотрудничеству в аграрной сфере, добыче полезных ископаемых и по туризму.

Директор таджикского павильона Одил Сангов считает, что ЭКСПО проходит очень удачно не только для самого Казахстана, но и всего региона в целом, в том числе и для Таджикистана.

Крупные инвестиционные предложения Таджикистана касаются гидроэнергетики. Как известно, на ЭКСПО-2017 Таджикистан презентовал потенциал страны в сфере гидроэнергетики, в выставочной экспозиции Таджикистана размещены экспонаты, подчеркивающие достижения республики, а также научно-технические разработки в сфере энергосберегающих технологий.

Одил Сангов Asia-Plus

«Мы планируем вернуться в Таджикистан не с пустыми руками. Уже есть несколько инвестиционных предложений, и не только в энергетической сфере. Зарубежные инвесторы проявили интерес, например к аграрному сектору, добыче полезных ископаемых, туризму. Наша задача - использовать максимум потенциала небольшого павильона», - заявил Сангов в беседе с корреспондентом Asia-Plus.

Сангов отметил, что концепция павильона изначально была выбрана так, чтобы показать природу Таджикистана, в основном, водные ресурсы. «На примере макета Нурекской ГЭС мы показываем, как вырабатывается зелёная энергия, и стараемся привлечь внимание инвесторов вложить средства в развитие гидроэнергетики в Таджикистане», - рассказал специалист.

По его информации, Таджикистан имеет возможность производить 520 млн квт\часов электроэнергии в год, но в настоящее время используется всего лишь 4-5% этого потенциала. Себестоимость гидроэлектроэнергии в республике одна из самых низких в мире, поэтому производимая здесь электроэнергия станет конкурентоспособной, что играет ключевую роль в привлечении инвесторов.

Одил Сангов говорит, что в соседних странах, например в Казахстане, для получения электричества используется твердое топливо – уголь, нефть, газ, и себестоимость электроэнергии выше.

12 июля на ЭКСПО проводился национальный день Таджикистана, и наша страна сделала предложение мировому сообществу сотрудничать в этой сфере. Предложениями Таджикистана заинтересовались компании Казахстана, Узбекистана, Швейцарии, Китая, Японии, Германии и ряда других стран.

«Главное – страна заявила о своем потенциале, мир узнал о том, что мы готовы к сотрудничеству, - отметил Сангов. - Развитие гидроэнергетики требует крупных вложений, и они требуют долгого изучения и рассмотрения. Сегодня у нас есть такие предложения о сотрудничестве, и до окончания выставки их станет непременно больше».

По сообщению Одила Сангова, специалисты нескольких иностранных компаний уже поехали в Таджикистан заключать контракты по разным отраслям экономики, например, в горнорудной и пищевой промышленности. Однако, Одил Сангов не раскрыл все подробности, добавив, что о них можно будет давать полную информацию после подписания соответствующих договоренностей. В качестве примера специалист привел Финляндию, которая проявила интерес к таджикским сухофруктам.

Кроме того, несколько китайских компаний выразили готовность построить крупные заводы по примеру «Хуксин Гаюр Цемента». В списке потенциальных инвесторов появились компании, которые хотят участвовать в проектах по развитию солнечной энергетики.

«Их привлекает политическая и экономическая стабильность в Таджикистане», - уверен директор павильона.

Российская госкорпорация «Росатом» вышла с предложением сотрудничать по установке контейнерных мини-ГЭС, созданию совместных предприятий или бизнес-альянсов по инновационным технологиям обработки сельхозпродукции, водоочистки и водоподготовки, ядерной медицины.

Павильон Таджикистана вызывает интерес не только у специалистов и потенциальных инвесторов, но и среди простых посетителей. Таджикская экспозиция располагается в плазе «Великий шёлковый путь» вместе с такими странами, как Украина, Афганистан, Бангладеш, Армения, Кыргызстан. У западного входа есть магазин сувениров, где продаются украшения из камней и продукция народного ремесленничества. Гостям вручают подарки — книги, сувениры, диски.

Уголок Таджикистана стал местом встречи земляков, сюда часто приходят бывшие жители республики, которые ныне проживают в Казахстане.

Алымжан Байкенов, долгие годы проживавший в Фархоре, интересовался жизнью своих бывших земляков и передал привет бывшей Кулябской области. В книге посещений он оставил запись, закончив ее на таджикском языке: «Эмомали Рахмонов, я вас не забыл!».

Узбекский посетитель из Чирчика оставил привет всем таджикским коллегам с наилучшими пожеланиями.

«Всем нравится посещать наш небольшой уголок, - говорит директор таджикского павильона Одил Сангов. – У молодежи большое восхищение вызывает фото на память на полу с изображением волн, которое вызывает ощущение, что человек на самом деле находится в реке».

Нет отбоя и от посетителей, особенно молодых, которые просят поставить печать павильона на мешках, майках, пакетах, блокнотах, на руках, даже на лбу и затылке.

Особое восхищение у них также вызывает «Дерево счастья», сделанное из 12 тыс. 800 камней. Его изготовили из лазурита, тигрового глаза, змеевика, оникса, амазонита, гранита, горного хрусталя, халцедона и яшмы - всего, чем богата таджикская земля, специально для Международной выставки «ЭКСПО-2017».

Представители Таджикистана уверены, что этот талисман принесет удачу и экономическое процветание стране.