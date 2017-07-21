До сентября МВД России закупит 6,5 тысячи сканеров для снятия отпечатков пальцев, которые будут установлены во всех подразделениях по делам миграции, сообщил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой, выступая на заседании коллегии ГУМВД по Москве, пишет Фергана.Ру.

По его словам, соответствующий законопроект о дактилоскопировании иностранных граждан уже внесен на рассмотрение и может быть принят депутатами Госдумы уже этой осенью. «Для этого подразделениям связи надо быть готовыми. Мы можем ожидать в самые ближайшие месяцы осенней сессии принятие этого закона», — сказал Горовой.

«Нам надо создать инфраструктуру передачи и выход на ЕСОД (Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности) МВД, обучить личный состав и быть готовыми для дактилоскопирования и фотографирования абсолютно всех иностранцев, кроме туристов», — добавил Горовой.

О введении обязательной процедуры снятия отпечатков пальцев у иностранцев в России заговорили еще осенью 2016 года. По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, эта процедура направлена на обеспечение безопасности самих приезжих.

Россия — не единственная, которая хочет ввести дактилоскопирование иностранцев. Так, в Казахстане «снимать пальчики» будут с 2021 года, причем не только у приезжих, но и граждан страны, достигших 16 лет и претендующих на получение паспорта или удостоверения личности гражданина Казахстана.

Процедура дактилоскопирования может проходить автоматически или вручную. Первый способ подразумевает наличие специальных сканеров, которые моментально переносят рисунки с пальцев на бумагу. Второй — пальцы прокрашивают липкой черной краской, после чего прикладывает их по очереди к бланку.