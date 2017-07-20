В связи с включением Партии исламского возрождения Таджикистана в Перечень террористических, экстремистских и сепаратистских организаций Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), НИАТ «Ховар» сделало официальное заявление.

В нем, в частности говорится:

29 сентября 2015 года решением Верховного Суда Республики Таджикистан ПИВТ признана террористической и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории Республики Таджикистан. (Решение Верховного Суда РТ от 29 сентября 2015 года, http://www.sudioli.tj/tj/).

29 января 2016 года РАТС ШОС в соответствии с Перечнем террористических, экстремистских и сепаратистских организаций, деятельность которых запрещена на территории стран-участниц ШОС, ПИВТ (за № 79) внесена в список террористических организаций. Таким образом, ШОС, объединяющая 8 крупных государств мира, занимающих площадь равную 3,4 млн. км2 с населением более 3,3 млрд. человек, признала ПИВТ террористической организацией. (https://www.ecrats.org/ru/).

11-12 июля с.г. на заседании рабочей группы Проекта KALKAN по линии деятельности Интерпола и полиции ИРИ в г.Тегеран заместитель Директора Исполкома РАТС ШОС Мукашев Ахат Габбасович заявил: “Ключевым приоритетом Региональной антитеррористической структуры является противодействие иностранным боевикам-террористам.

В этих целях ведется обмен информацией о деятельности МТО “Исламское государство”, “Джабхат ан-Нусра, “Хизб-ут-Тахрир аль Ислами”, “Исламское движение Восточного Туркестана, “Партия исламского возрождения Таджикистана” и других…». (Материалы заседания рабочей группы Проекта KALKAN по линии деятельности Интерпола и полиции ИРИ в г.Тегеран, 11-12 июля 2017 года).

18 сентября 2015 года Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан в отношении руководителя ТЭО ПИВТ М.Кабири возбуждено уголовное дело по статьям 179 часть 3 (Терроризм), 187 часть 1 (Организация преступного сообщества), 189 (Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 313 (Вооруженный мятеж) и 247 (Мошенничество) УК РТ. 21 сентября 2015 года М.Кабири, подозреваемый в причастности к совершению тяжких преступлений, внесён в международный список разыскиваемых лиц (INTERPOL/controlno:А-7781/9-2015).

В розыскном реестре он отмечен красным знаком. В данный список также включены несколько руководителей и активистов ТЭО ПИВТ. (https://www.interpol.int/ notice/search/wanted/2015-63685).