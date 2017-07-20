Почти месяц назад при участии столичного градоначальника была введена в эксплуатацию фильтрационная станция по водоочистке и снабжению водой «Самотечная». До этого в столице работали и другие проекты, направленные на улучшение подачи воды, в том числе на ее очистку. И что?..

Начнем сразу с фактов. На странице 9 на карте указаны районы, где нет проблем с водоснабжением – они обозначены точками. Районы, где вода подается лимитированно или где отсутствует напор, заштрихованы. И районы, где подается грязная вода, указаны черным пятном.

Это наша сегодняшняя реальность. В Таджикистане одни из самых больших в мире запасов питьевой воды, но гордиться этим совсем не получается, потому что до самих таджикистанцев эта вода доходит не такой уж и чистой или не доходит вообще…

Кому откуда вода капает

Реконструкция станции "Самотечная" проводилась для устранения недостатков очищения питьевой воды. Ее производительная мощность позволяет обеспечить 300 тысяч человек питьевой водой, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Модернизация водоочистительной станции иранской компанией «Шимбар» обошлась в 6,9 миллиона долларов. Из этой суммы 1,32 миллиона внесла мэрия, остальные деньги поступили в качестве гранта Всемирного банка.

За подробностями в первую очередь мы обратились в ГУП «Душанбеводоканал». По словам источника в унитарном предприятии, в Душанбе функционируют четыре фильтрационные станции по водоочистке и снабжению питьевой водой.

- Первая насосная станция - «Самотечная» в районе ЦУМа, обеспечивает часть района И.Сомони, а также часть районов Фирдавси и Сино, включая микрорайоны Заравшан, Казакон, Испечак. Вторая насосная станция - «Напорная», расположена по улице Карамова, за Педагогическим университетом. Она обеспечивает остальную часть района И. Сомони и всю северную часть города. Третья насосная станция - «Кафирниган», расположена в массиве Хазрати Мавлоно и обеспечивает водой часть района Шохмансур, включая восточную часть столицы, окрестности аэропорта, улицы Титова, А.Дониша, Дружбы Народов, Жилмассив. И четвертая станция - «Юго-Западная», она питает водой южную часть столицы, включая район Фирдавси, в частности Политехникум, Гипроземгородок, район рынка «Корвон», микрорайоны по обе стороны улицы Н.Карабаева, улицу Р.Набева до района глазной больницы».

По словам источника, насосные станции «Юго-Западная» и «Кафирниган» обеспечивают столицу артезианской водой, «Самотечная» обеспечивает столицу как артезианской, так и водой из реки Душанбинки. «Напорная» подает только речную воду.

Столица самой водной - без воды

Жители столицы часто жалуются на качество воды и частые перебои в ее подаче.

Буквально на этой неделе в редакцию обратились жители дома №55 на улице Айни. По их словам, в течение трех лет они постоянно меняют трубы из-за засоров от подаваемой глинистой воды.

«Вода в дом подается только с часу ночи до пяти утра. Приходится запасаться. Мы неоднократно обращались в Душанбеводоканал, мэрию, но проблема остается нерешенной. Зато инспектор сбыта Душанбеводоканала требует оплаты за отсутствующую воду», - пишут они.

Подобных жалоб в последнее время в редакцию нашей газеты поступает достаточно много.

Мы решили провести свой опрос в «Фейсбуке», на страничке «Я Душанбинец - 2».

Каждый из участников обсуждения приводил свои микрорайоны, дома, в которых в силу различных причин отсутствует вода.

Были названы дома 11 мкрн, в районе нынешней Госфилармонии (напротив магазина «Ёвар»), по улице Хувайдуллоева. Здесь вода подается по графику. Дом 106 на улице Рудаки, дома по улице Захматабадская (рядом с музеем им. М.Турсун-заде); дома в районе железнодорожного вокзала, по улице Айни, 82/2, и Назаршоева; дома 124 и 110 на улице Мирали. Дом №12 на улице Пушкина; дом №31 на улице Пулоди; дома в микрорайоне Зарафшон, 102-м мкрн; пятиэтажные дома по улице Юсуфа Вафо. Дом №118 на улице Н.Карабаева, дома за средней школой №60, дома в 84 мкрн столицы, где также вода подается по графику.

«По улице Бехзода воды днем вообще нет», - пишет один из участников обсуждения.

«Испечак-1 м-2, дом 4, - пишет другой, - вода еле идет, только под вечер появляется слабый напор. Водоканал на жалобы не реагирует, но зато палисадники поливаются регулярно, как и моются ковры».

«По Хувайдуллоева пару часов утром и вечером нормальный напор, а потом еле-еле до второго этажа поднимается. Вода грязная», - делится комментатор.

Кроме жалоб на перебои подачи воды, люди указывали и на некачественную воду. В том числе был назван и район самого Душанбеводоканала.

«На «Голубом экране» вода грязная и с мусором», - пишет участник обсуждения.

«Дома по улице Нисора Мухаммада, на «оперке», - говорит другой, - постоянно загрязняются трубы, и каждую неделю вызываем сантехника».

Несколько фейсбукчанин указали, что в дома в районе Дома печати поступает глинистая вода. «Ахмади Дониш, 12, первый подъезд - вода идет с песком. Фильтры моем каждую неделю», - пишет комментатор.

На загрязненную воду указывали фейсбукчане из домов на улице Н.Карабаева (№25), М.Курбонова (№1).

«Живу в самом центре города - напротив Театра оперы и балета, - пишет фейсбукчанин. - Увы, в своей квартире ни разу не видела чистой воды. Из крана течет песок, листья, черви, мусор, все засоряя. Даже к унитазу поставил фильтр».

Были в обсуждении и положительные отзывы. Фейсбукчанин из 92 мкрн сообщил, что в его районе нет проблем с водой и зимой, и летом. На отсутствие проблем указали и жители домов в 24 мкрн - за Молодежным театром, а также жители 33-го и 63-го микрорайонов.

​​​​​​​Куда ушли деньги?

В прошлом году завершилась реализация стартовавшего в конце 2011 года при финансовой поддержке Всемирного банка второго проекта по водоснабжению города Душанбе. Первый проект проходил в 2002 – 2011 годах.

В ГУП «Душанбеводоканал» в категоричной форме отказались от официальных комментариев…

Тогда мы зашли на сайт самого Всемирного банка.

Итак, по информации ВБ, второй проект состоит из четырех компонентов. Первый будет финансировать учет потребления воды, для увеличения доходов и сокращения потерь. Предусматривает: поставку и установку 76 тыс. 500 счетчиков воды (примерно 46% потребителей); поставку и монтаж объемных расходомеров воды на объектах производства; поставку и монтаж системы информационной сети (NIS). А также: коммуникационную стратегию и кампанию по информированию общественности по содействию учету и регулированию спроса; установку диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA) системы.

Вторым компонентом являлось улучшение качества воды. Компоненты поддерживали модернизацию системы для улучшения качества воды, включая сетевые очистки.

Третьим компонентом было институциональное укрепление и наращивание потенциала. Компонент финансировал мероприятия по созданию институционального потенциала и установку современных систем учета доходов и сбора воды.

Наконец, четвертым компонентом было предоставление технической помощи для управления проектом, мониторинга и оценки.

По первому проекту водоснабжения города Душанбе (срок реализации с 2002 по 2011 г.) общая сумма освоения составила около 27,5 млн долларов США, из которых вклад Всемирного банка - 25,0 млн долларов, софинансирование правительства Таджикистана - 2,5 млн долларов.

По второму проекту (2011–2016 гг.), стоимостью $19 млн, $16 млн – это грант Международной ассоциации развития ВБ, и $3 млн составляют вложения мэрии города Душанбе.

Куда ушли все эти многомиллионные средства, непонятно. Как мы уже говорили, ГУП «Душанбеводоканал» говорить об этом не намерено.

Вполне возможно, на «бумаге» все средства освоены, даже наверняка именно так. Однако водная проблема столицы так и осталась нерешенной. Взгляните еще раз на карту.