В государственном комплексе «Кохи Борбад» в Душанбе с 27 по 29 июля состоится престижная международная выставка-ярмарка «Таджикистан-2017», в которой примут участие представители 12 государств. Свои достижения в различных областях экономики продемонстрируют Афганистан, Узбекистан, Казахстан, Россия, Беларусь и Южная Корея, Пакистан, Иран, ОАЭ, Китай, Польша и Германия.

Как сообщили "АП" в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Таджикистана (ТПП), которая является орагнизатором выставки, цель мероприятия - укрепление торгово-экономического сотрудничества с дружественными странами, привлечение инвесторов и создание новых совместных предприятий, а также повышение экспортного потенциала республики.

Основные разделы выставки будут посвящены таким важным сферам деятельности, как энергетика, машиностроение, легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, медицина и туризм.

Помимо самой ярмарки, ТПП и правительство Таджикистана планируют провести бизнес-форум, на котором встретятся представители белорусского, афганского и таджикского делового сообщества.