Ровно 5 лет назад ушел из жизни известный таджикский историк профессор Мансур Бабаханов. О своем устоде вспоминает писатель Зариф Гулом.

Впервые я с ним встретился в 1964 году. И на это были свои причины. Был конец мая, мой брат Курбонали возвратившись с работы, поручил мне:

- Мне сообщили, что наш старший брат Холмухаммад в зимнюю сессию якобы не смог сдать экзамен профессору Шарифджону Хусейнзода и приказом ректора был исключен из университета. Он до сих пор от стыда скрывал это от нас. Поезжай завтра в столицу и разберись, что там произошло.

Приблизительно к десяти часам утра я добрался до Душанбе и сразу же отправился на историко-филологический факультет (в первые годы существования ТГУ это был один факультет – прим. Ред.) университета. В те годы факультет располагался в двухэтажном здании напротив рынка Шохмансур. Сейчас здесь находится общеобразовательная школа №65.

Поднялся на второй этаж и робко вошел в кабинет декана факультета. Меня улыбкой встретил человек приятной и благородной внешности. Позже я узнал, что это был устод Мансур Бобохонов. Его тон был дружелюбным:

- Сынок, чем могу служить?

Я подробно объяснил ему цель своего визита, рассказал о брате.

- Как его имя и фамилия? – мягко спросил устод.

- Гуломов Холмухаммад, - ответил я.

- Действительно, Гуломов Холмухаммад в феврале после зимней сессии не сдал экзамен и приказом ректора был отчислен из университета, - с сожалением сказал декан.

- Но он ведь до сих пор живет в общежитии со студентами…, - все еще надеялся я.

- А вот этого я не знаю, - пожал он плечами. - Может быть, ребята-земляки позаботились о нем и дали место для ночлега…

В том же году я и сам поступил на заочное отделение факультета истории и был немало удивлен, когда на первом занятии весенней сессии устод узнал меня. С той поры между нами установились добрые, теплые отношения, как между наставником и учеником.

В 1970 году я сдал госэкзамены, моей радости не было предела. В ожидании получения диплома мы с друзьями гуляли по улицам любимого города. В один из дней возле фонтана Театра оперы и балета меня встретил староста нашей группы и с укоризной бросил:

- Э, друг, ты куда пропал после последнего экзамена?! Тебя ищет декан факультета Мансур Бобохонович. Быстро беги к нему!

Мансур Бобохонов с присущей ему улыбкой встретил меня в своем кабинете.

- А ну-ка сынок, присядьте тут и послушайте мой совет. Вообще-то, обычно на факультет истории мы приглашаем на работу одаренных и способных студентов дневного отделения. Но я преподавал вам два предмета - новую историю и историю СССР - и полностью уверен в ваших способностях и знаниях. Кроме того, я получил отзывы от преподавателей других кафедр, которые говорят о вашей хорошей успеваемости и педагогических способностях. Поэтому я приглашаю вас на работу преподавателем. Поезжайте домой, обсудите это предложение с матерью и братьями. Срок - одна неделя. Прошу не опаздывать. Я жду от вас положительного ответа...

Однако жизненный путь увел меня тогда в другую сторону. Много лет спустя, когда я проводил занятия со студентами юридического факультета на «островке», мы иногда виделись с устодом. И он всегда встречал меня с той же приятной улыбкой.

- Зарифджон, как дела? Читаю твои рассказы и сочинения в периодической печати.

И мы, наставник и ученик, беседуя, направлялись или в сторону здания Университета, или, наоборот, в сторону зоопарка.

В 1993 году в газете «Джумхурият» был опуликован мой рассказ под названием «Счастье» (Бахт). Как всегда, мы с устодом встретились у моста через речку Лучоб. Он взял меня за руку и сразу перешел к наставлениям:

- До сих пор я не высказывал свои замечания по героям твоих рассказов. Вечером в газете «Джумхурият» прочел твой рассказ «Счастье». Много размышлял по этому поводу. Содержание рассказа охватывает противостояние оппозиционных групп. Вы, поддаётесь эмоциям и навязываете читателю своё литературное заключение… Вот ответьте на мой вопрос, почему распалось такое мощное государство как Советский Союз?

Я, склонив голову, молчал. Устод сам ответили на свой вопрос:

- Потому, что вся история государства, общественно-политическая жизнь преподносилась народу односторонне, со стороны самих создателей этой страны и в угоду их интересам. И в нашем случае все так же. Должно пройти время. Будущее поколение беспристрастно и объективно, без политического предвзятости изучит произошедшие в Таджикистане события и раскроет их причины…

Краснея и потея от стыда, я заверил устода, что это был первый и последний мой рассказ на эту тему.

В 2011 году издательство «Адиб» опубликовало мой роман «Бори каҷ - дар роҳи каҷ». Никак не предполагал, что мой внимательный наставник знает об этом. Мы встретились с ним у входа в университет и вместе направились в сторону реки Лучоб.

- Зарифджон, давно слежу за твоим творческим ростом. Очень рад твоим литературным успехам. Давно ждал, что обратишься к созданию более крупных произведений. Недавно очень обрадовался, когда узнал, что вышел твой первый роман. Буду благодарен, если подаришь мне один экземпляр своей книги, с удовольствием почитаю ее.

От похвалы устода у меня как будто выросли крылья. На следующий день я принес книгу в его кабинет. Встретил меня ученик устода:

- А он уехал в загранкомандировку в Голландию. Вернется только на следующей неделе…

- Я принес устоду свое произведение, - сказал я и попросил передать ее нашему общему наставнику.

…Тогда я не мог знать, что больше не удостоюсь чести встретиться со своим заботливым наставником. Когда прочитал в газетах информацию о его смерти, из моих глаз непроизвольно полились слезы - больше рядом со мной не будет настоящей моральной опоры, какой был для меня устод…

О жизни, педагогической и научной деятельности Мансура Бобохонова свидетельствуют написанные им научные произведения и учебники. Я же в этих строках с благими намерениями и от чистого сердца хотел рассказать читателям о таких чертах его характера как благородство, честность и порядочность устода.

Мы никогда тебя не забудем, мой дорогой заботливый учитель!

Фото из семейного архива

ДОСЬЕ «АП»:

Мансур Бабаханов родился 28 августа 1931 года. В 1953 г. он был в числе первых выпускников Таджикского государственного университета. Через 5 лет он успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Зарождение капиталистических отношений в Северном Таджикистане», в 1974 году защитил докторскую диссертацию.

В 1962 - 1965 гг. Мансур Бабаханов работал завкафедрой истории СССР. С 1965 по 1982 год являлся бессменным деканом исторического факультета ТГУ.

В конце 90-х годов Бабаханова приглашают на работу в только что открывшийся Российско-Таджикский (Славянский) Университет, где он начинает работать профессором кафедры истории, а затем становится первым деканом историко-правового факультета и факультета международных отношений РТСУ.

С начала 90-х годов ученый начинает вплотную заниматься историей таджиков мира. По его инициативе этот предмет в качестве отдельной дисциплины был введён в учебную программу РТСУ, Таджикского национального университета и других вузов страны. «Итогом его кропотливых поисков стал уникальный по содержанию труд «История таджиков мира», увидевший свет в 2000 году… Выход книги стал заметным событием в отечественной историографии», - писали ранее доктора исторических наук, профессора Х. Пирумшоев и М. Маликов.

Педагогическую и организаторскую работу профессор Бабаханов всегда совмещал с научной деятельностью. Из-под его пера вышло около 400 научных работ – монографий, учебных пособий, научных и научно-популярных статей. Более 20 лет ученики 4-х классов нашей страны изучали историю Таджикистана по его учебнику «Рассказы по истории Таджикской ССР», написанному в соавторстве с Ф.П. Репой, который переиздавался 8 раз на таджикском, русском и узбекском языках.

За вклад в развитие исторической науки Мансур Бабаханов был удостоен звания «Заслуженный деятель науки РТ», был избран в члены-корреспонденты Международной академии наук высшей школы, позже стал академиком Академии педагогических и социальных наук Российской Федерации.