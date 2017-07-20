Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении законопроект, который позволяет авиакомпаниям запрещать бесплатный провоз багажа пассажирам, которые приобрели невозвратные билеты, сообщает РБК.

В тексте закона указано, что «договор воздушной перевозки пассажира» «может не предусматривать норму бесплатного провоза багажа».



При этом закон разрешает авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы бесплатного провоза ручной клади — в соответствии с правилами, утвержденными Росавиацией. Габариты ручной клади должны позволять разместить ее в салоне воздушного судна.



С теми, кто откажется платить за провоз багажа, авиакомпания может в одностороннем порядке расторгнуть «договор о воздушной перевозке».



Для билетов, по которым предусмотрен возврат денег в случае, если пассажир решит сдать билет, авторы инициативы предлагают сохранить право брать багаж весом не менее 10 кг.



Авиакомпании обяжут информировать пассажиров об условиях провоза багажа до покупки билетов. ​



Закон вступит в силу через 60 дней после дня его официального опубликования.