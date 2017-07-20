Кинотеатр «Навруз» приглашает всех 21 июля в кино за полцены. Всего за 20 сомони вы сможете посмотреть «Планета обезьян: Война» .
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801.
Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма, приключения
Страна: США
Режиссёры: Мэтт Ривз
Музыка: Майкл Джаккино
Смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».
Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид. В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле – люди или обезьяны.
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