В Таджикистане зарегистрированы 284 зоны особо опасных для человеческого проживания, где очень высок риск возникновения ЧС. На этой территории проживают свыше 100 тысяч человек. Такие данные были озвучены сегодня на пресс-конференции в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.

Глава КЧС и ГО республики генерал-лейтенант Рустам Назарзода отметил, что Комитет официально предупредил об опасности граждан Варзобского района, которые построили свои жилища в опасной близости к реке. По его словам, такая практика впредь будет продолжена во всех регионах страны.

"На сегодняшний день КЧС и ГО Таджикистана не имеет возможности технически обслуживать свой вертолет, у нас даже нет пилотов", - сообщил Назарзода. При этом он добавил, что по поручению президента, КЧС может при необходимости использовать вертолёты Минобороны, погранвойск, а также Национальной гвардии республики.

Глава КЧС и ГО отметил, что на сегодняшний день подготовлен и предоставлен на рассмотрение правительства страны проект новой структуры управления КЧС. Он предусматривает увеличение технического потенциала Комитета, создание во всех районах республики отделов или отделений КЧС.

По словам генерала, за первое полугодие 2017 года в стране в результате стихийных бедствий погибли 27 граждан страны, стихия нанесла урон стране на сумму свыше 14,5 миллионов сомони. В реках и водоемах Таджикистана за шесть месяцев утонули 63 человека.