В Ташкенте прошло заседание Международного пресс-клуба, посвященного деятельности политических партий. Одной из самых интересных тем для обсуждения стал вопрос рабочего графика увеселительных заведений, пишет Подробно.uz.

"Одна из основных и привлекательных сторон туризма в Узбекистане – это наша национальная кухня. Однако, к сожалению, местные увеселительный заведения такие, как кафе, бары и рестораны сталкиваются с ограничениями по времени: они имеют право работать только до 23:00 часов", - отмечали участники встречи.

По какой причине рестораны и прочие заведения не могут продлить свой рабочий график до часа либо до двух часов ночи? Ведь это прибыльно. Почему депутаты не изучают подобного рода проблемы? Все эти вопросы поднимались перед присутствовавшими законотворцами, которые пообещали изучить возможности решения этой проблемы.

Напомним, что разработка механизма по облегчению временных рамок работы для увеселительных заведений также изучается Госкомтуризмом совместно с рядом профильных министерств и ведомств. Это предложение также внесено в разрабатываемую Концепцию развития туризма в стране на ближайшую перспективу.