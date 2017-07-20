Таджикистан рассматривает возможности перенаправления своей рабочей силы на трудовые рынки некоторых арабских стран.

«С целью отправки рабочей силы изучены и проанализированы возможности трудовых рынков Кувейта, Катара, ОАЭ и подготовлены проекты соответствующих соглашений в этом направлении с этими государствами», - сообщила министр труда, миграции и занятости населения РТ Сумангул Тагойзода в четверг на пресс-конференции в Душанбе.

Также, по ее словам, изучены потребности трудового рынка Южной Кореи и разработан проект соответствующего документа о сотрудничестве с этой страной.

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При этом министр отметила, что перенаправление трудовой миграции в развитые азиатские и европейские государства усложняется тем, что в этих странах в основном требуются квалифицированные работники. Она также подчеркнула трудности, связанные с языковым барьером.

К примеру, Тагойзода отметила, что существует возможности посредством одной отечественной компании трудоустроить таджиков в Германии.

«Однако одна из трудностей заключается в том, что в Европе нужны высококвалифицированные кадры, которых нам нужно готовить. Другая проблема – это незнание языка. В любом случае, мы в этом направлении уже работаем», - сказала она.

Между тем, продолжила министр, выезд таджикских граждан в трудовую миграцию в первой половине нынешнего года по сравнению с этим же периодом прошлого года сократился на 21%.

«С начала этого года из республики выехало более 24,2 тысяч трудовых мигрантов, что почти на 66 тысяч меньше аналогичного периода 2016 года. Около 89% выехавших в нынешнем году - мужчины, а чуть более 11% - женщины», - сказала она.

Она подчеркнула, что 97,6% (237 тысяч) от общего числа таджикских мигрантов в этом году выехали в Россию, а 2,3% (более 5,7 тысяч) – в Казахстан.

Министр отметила, что общее число вернувшихся на родину в первой половине этого года составило свыше 160 человек.

«При содействии представительства министерства труда, миграции и занятости населения РТ в РФ по миграции за указанный период выплачена со стороны работодателей неоплаченная заработная плата таджикских трудовых мигрантов в размере 21 млн. 826 тыс. российских рублей», - добавила Тагойзода.