Первый шаг к телу своей мечты – это поход в столичный спортивно-оздоровительный центр «55 Spirit». Корреспондент «АП» Саодат Рахими рассказывает – почему?

Побродив по просторам интернета, побеседовав со специалистами в области спорта и здравоохранения и собрав отзывы, по нескольким причинам я решила сходить в один из спортивно-оздоровительных центров города – в «55 Spirit». Во-первых, слышала от своих знакомых хорошие отзывы, во-вторых, цены адекватные, в-третьих, находятся в центре города.

Итак, чего я ожидаю от его посещения? Полного анализа своего физического состояния и исходя из результатов - соответствующих рекомендаций врача-терапевта, диетологов, физиотерапевтов и фитнес-тренера. На что я НЕ рассчитываю: на изнурительные, дополнительные тренировки. Скорее наоборот, я и без того устаю на работе, поэтому хотелось бы расслабиться и почувствовать прилив сил и энергии. Итак, начнем.

Полный осмотр за минуту

На ресепшен спортивно-оздоровительного центра меня встречает приветливый управляющий учреждения Шохсанам, которая, после короткого собеседования, предлагает начать работу с консультации врача-терапевта и прохождения осмотра на «умных» медицинских весах-анализаторе новейшего поколения Tanita. Шохсанам объясняет, что Tanita - это ведущий японский бренд весов и анализаторов нового поколения, которые позволяют не только следить за массой тела, но и анализируют общее состояние организма, а эта информация помогает придерживаться активного режима, избегать риска для здоровья и как результат – выглядеть безупречно, подтянуто и красиво.

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«Анализаторы-весы Tanita учитывают массу нюансов – как научных, так и бытовых. В итоге всего за пару минут, пропуская через тело токи низкой частоты, мы получим оптимальные данные о вашем физическом состоянии, - обещает Шохсанам.

В терапевтическом кабинете меня встречает врач-терапевт с 30-ти летним стажем Мавджуда Джумаева, которая ввела необходимые параметры на аппарате, и спустя минуту он распечатал небольшой квиток с полными данными состояния моего тела. Оказалось, что мой метаболический возраст равен 12-тилетнему организму, уровень мышц и воды – оптимален, уровень жира в теле находится на нижней границе нормы, а «вредный» жир, сосредотачивающийся в брюшной полости между так называемыми «петлями» кишечника, практически отсутствует. Исходя из этих данных, Мавджуда Маджидовна сделала вывод, что никаких серьезных проблем в организме у меня нет, нужно лишь продолжать вести активный образ жизни. В случае, если я хочу скорректировать свои формы тела до идеальных (а я хочу), врач-терапевт направила меня на несколько процедур – электромионейростимуляцию, лимфодренаж и ручной массаж необходимых зон.

При комплексной программе по коррекции фигуры в спортивно-оздоровительном центре «55 Spirit» установлены свои рекорды. Крайний установленный рекорд – минус 10 см за 10 дней.

Фитнес для ленивых

Да, именно так еще называют процедуру электромионейростимуляции. В «55 Spirit» ее, как, впрочем, все остальные физиотерапические процедуры, проводит врач-физиотерапевт с 37 летним опытом работы Фируза Кабирова.

Процедура электромионейростимуляции широко известна, когда дело касается коррекции фигуры. Субъективно он ощущается как «массаж изнутри», потому что процессы, протекающие во время процедуры, сходны с сеансом массажа, только воздействие происходит гораздо глубже.

Предварительно, перед процедурой, со мной провели беседу. Врач Кабирова объяснила, что аппарат создан для целого комплекса ухода за телом и лицом. В нем подобраны программы для различных направлений: массаж, снижение веса, проработка мышц, антистрессовые процедуры. Они вбиваются в программу, выбирается нужная процедура и аппарат рассчитывает, сколько необходимо провести сеансов.

После моего небольшого знакомства с функциями аппарата, прорабатываемую область тела смазали гелем-проводником, после чего подключили электроды плюсовой и минусовой полярности. Программа состоит из трех этапов по 10 минут: лимфодренаж, укрепление мышц и бодибилдинг.

Ощущения во время процедуры, признаться, были странные, неприятные, но не болезненные. По словам врача-физиотерапевта ее пациенты обычно смеются во время процедуры, но в моем случае меня практически трясло от «микроударов» током. Как мне объяснили, это вызвано тем, что в моем теле минимальная доля жировой прослойки, поэтому все проходит так чувствительно. Зато уже с первых минут я почувствовала, как напряглись мышцы пресса, и работали они до последней минуты. Так что обещание врача-физиотерапевта, что к концу курса у меня появятся 8 кубиков пресса, думаю, не просто маркетинговый ход, а вполне себе реальность.

Процессотерапия

Практически любая программа по коррекции тела включает лимфодренаж или прессотерапию. Она способствует снижению веса, является эффективным средством от целлюлита, хорошо помогает при отеках ног, используется при лечении варикозной сетки и после полученных на тренировках травм. Мой врач-физиотерапевт посоветовал процедуру как действенное расслабляющее средство.

«Пока ты будешь отдыхать, организм будет усиленно работать, выводя лишнюю жидкость, мышцы расслабятся, а сосуды расширятся. Один сеанс лимфодренажа равен 15 сеансам обычного массажа и двум занятиям фитнесом», - сказала Фируза Кабирова, и я решила попробовать. Пока меня облачали в необходимые одеяния, я успела прочитать в интернете, что лимфодренаж действительно полезная вещь, которая оказывает лечебное действие при мышечных болях, способствует нормализации давления и снятию головных болей, разжижает кровь, помогает при бессоннице.

Подключив аппарат, медсестра приглушила свет и вышла. Я не заметила, как провалилась в глубокий сон от приятности ощущений процедуры. 45 минут прошли незаметно, а вышла из процедурной я с легкостью во всем теле, отдохнувшей и бодрой. Однозначное «да!» прессотерапии.

Массаж

Один из самых главных вопросов для тех, кто собирается сбросить лишний вес - можно

ли похудеть при помощи массажа? То есть приятно, без особых усилий и эффективно. Кажется, что это фантастика, но, к счастью, все-таки реальность. Только важно понимать, что во время массажа специалист не разминает жировые отложения, а усиливает жиросжигающий эффект. Для этого и нужен массаж - при усиленном кровообращении в зоне жировых отложений происходит активация метаболизма, тогда жир расходуется на возросшие нужды тканей.

Показаниями к массажу для похудения служат: отеки, варикозное расширение вен, целлюлит. Также он способствует снижению веса и выведению токсинов из организма. Кроме того, массаж для похудения позволяет быстро улучшить самочувствие.

Но, естественно, все это возможно, если работать с вами будет специалист, а не самоучка, который кроме приятных ощущений, вряд ли сможет добиться результата. В «55 Spirit» к специалистам относятся предельно внимательно, поэтому массажисты в этом комплексе – это профессионалы своего тела, которые помогут не только существенно снизить вес, но и решат дополнительные проблемы вашего тела, которые при их детальном обследовании, чаще всего, обнаруживаются.

Правда, все жиры при помощи одного только массажа не сгорят - полный эффект достигается сочетанием массажа с занятиями спортом. А для этого, милости просим – на второй этаж, здесь прекрасные залы – мужской и женский, все необходимые тренажеры и вообще пахнет спортом. А мотивацией для занятий станут посетители этого зала: от их внешнего вида просто дух захватывает!

Подводя итоги скажу, что в общем и целом, проведя два часа с хвостиком в спортивно-оздоровительном центре, ушла я оттуда довольная. Почему? Да хотя бы потому, что я не чувствовала, что потеряла время впустую. Физически я ощущала бодрость и тонус, будто вышла из тренажерного зала после хорошей тренировки, но усталости не было, а хорошее настроение и чувство мотивации зашкаливало.

Отправляясь из процедурной в процедурную, я заметила, что в спортивно-оздоровительном центре «55 Spirit» открыт косметологический кабинет, в котором оказывается полный спектр косметологических услуг. Зайти в этот раз у меня не получилось, но идея – хороша и, думаю, востребована для людей, у которых каждая минута на счету.

Адрес: ул. Хусейнзода 34

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