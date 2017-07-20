Автомашина «Опель Астра», которой управляла 23-летняя жительница Худжанда, перевернулась неподалеку от территории санатория «Бахористон» в Согде. ЧП произошло ранним утром 19 июля.

Водитель и ее пассажирка - 21-летняя женщина погибли на месте происшествия.

Еще одна пассажирка авто – 24-летняя женщина госпитализирована, сообщает официальный сайт МВД Таджикистана.

сайт МВД РТ

Других подробностей этого трагического происшествия правоохранительное ведомство не сообщает.

По данным Агентства по статистике пре президенте Таджикистана, с начала текущего года по конец июня на дорогах страны зарегистрированы 225 ДТП со смертельным исходом.