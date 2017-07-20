АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- 20 июля военнослужащие США и Таджикистана проведут двусторонние полевые учения вблизи полигона «Фахрабад».

- Состоится пресс-конференция Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан. Начало в 9:00.

- Руководство Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне встретится с журналистами в 11:00.

- Союз потребителей «Точикматлубот» проведет пресс-конференцию по итогам первого полугодия. Начало в 14:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 ИЮЛЯ

Международный день шахмат.

1924 - Основана Международная шахматная федерация – FIDE.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 ИЮЛЯ

1928-2010 – Родился ученый-литературовед Аликул Девонакулов.

1936 – Родился певец, Заслуженный артист Таджикистана Хуршед Алидодов.

1937 – Родился лексиколог Ахмадчон Сангинов.

1941 – Родилась певица Саломат Кобилова.

1947 – Родился певец, народный артист Таджикистана Рустамбек Ботуров.

1951 – Родился заслуженный работник Таджикистана Чумъахон Футуров.

1954 – Родился народный артист Таджикистана Баходур Неъматов.

1956 – Родился исследователь таджикской журналистики Пайванди Гулмурод.

1959 – Родился певица Дилбар Сулаймонова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 24-29 тепла.

По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 16-21 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 32-34 тепла.