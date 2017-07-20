Известный специалист Махмаджон Хабибуллоев, под руководством которого «Регар-ТадАЗ» шесть раз становился чемпионом Таджикистана, спустя четыре года вернулся в свой прежний клуб, став главным тренером турсунзадевцев.

Ранее Хабибуллоев уже возглавлял «Регар-ТадАЗ» с 2001 по июль 2013 года (с перерывом в сезоне-2003). За это время «Регар» под его руководством шесть раз становился чемпионом страны, три раза выигрывал Кубок президента АФК и неоднократно становился победителем Кубка Таджикистана.

После ухода из «Регара» Махмаджон Хабибуллоев работал главным тренером истаравшанского «Далерона», кулябского «Равшана» и фархорского «Хосилота».

Теперь уже прежний главный тренер «Регара» Алишер Хакбердиев остался в тренерском штабе Махмаджона Хабибуллоева.

По прошествии тринадцати туров чемпионата Таджикистана «Регар-ТадАЗ», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице.