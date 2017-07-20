Представители Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана 19 июля посетили столичный торговый центр «Шанхайбазар». Здесь они провели разъяснительные беседы с торговцами и покупателями по вопросу ношения чуждой таджичкам одежды, сообщает пресс-служба вышеназванного Комитета.

Отмечается, что в ходе посещения торгового центра выявлено, что некоторые продавцы реализуют головной убор для женщин под называнием тюрбан, который также чужд таджикской культуре ношения одежды. Сотрудники Комитета провели со всеми продавцами и покупателями чуждой одежды профилактические беседы.

Напомним, в начале июля по инициативе управления по делам женщин и семьи Согдийской области была образована 21 рабочая группа: ее членам поставлена задача убедить жительниц Худжанда не носить чуждую таджичкам одежду.

В рабочие группы вошли представители сфер образования, здравоохранения, религии, молодежных организаций, активистки женского движения, милиции и спорта, сообщает пресс-служба Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана.

Глава Согдийского управления по делам женщин и семьи Нодира Мирзозода тогда поставила перед рабочими группами задачи усилить пропаганду по устранению ношения хиджаба и сатра жительницами Худжанда, как чуждой таджичкам одежды.

Члены рабочих групп посетили все микрорайоны города Худжанд, центры торговли, здравоохранения, швейные цеха, школы, детсады, рестораны, рынки города.

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