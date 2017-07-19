Дагестанский «Орел» посетил бойцовские залы столицы, побывал в Варзобе, любовался искусством таджикских мастеров в «Кохи Наврузе», узнал вкус таджикского плова, был в гостях у посла России в РТ, но самое главное – встретился со своими болельщиками – любителями боевых искусств Таджикистана.

Свершилось! В Таджикистан, к радости тысяч любителей смешанных боев, 17 июля приехал непобежденный боец ММА, претендент на титул UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, имеющий в своем послужном списке 24 боя и ни одного поражения.

Хабиб приехал в нашу страну по приглашению национальной промоутерской компании Dorob Fight вместе со своим отцом - мастером спорта по боевому самбо, заслуженным тренером России Абдулманапом Нурмагомедовым, а также своим братом, также известным борцом, директором бойцовского клуба Eagle Магомедом Нурмагомедовым.

Встреча в аэропорту Фото Dorob Fight

Хабиб Нурмагомедов - финалист чемпионата России, обладатель Кубка Евразии и чемпион Евразии по рукопашному бою, чемпион России, двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира по грепплингу по версии NAGA.

Следует отметить, что Нурмагомедов посетил Таджикистан впервые.

В рамках своего визита Хабиб Нурмагомедов успел побывать в «Кохи Наврузе», где любовался красивейшими залами, украшенными ручной работой, в магазине национального бренда iamdifferent, на рынке «Шохмансур», в бойцовском клубе «Истиклол», живописном Варзобе.

Главное же событие, связанное с визитом Нурмагомедова в Таджикистан, состоялось в понедельник вечером. Долгожданная встреча таджикистанских болельщиков с дагестанским бойцом прошла в здании столичного амфитеатра «Ахорун», где Хабиб и его отец ответили на их многочисленные вопросы. Чтобы увидеть своего любимца, на мероприятие пришло около 5 тысяч болельщиков, но вместить всех желающих было невозможно. Душанбинцы и гости столицы с ликованием встретили одного из лучших бойцов ММА.

Бой Макгрегора с Мейвезером – выгодная сделка

Вопросы к Хабибу были разные – о самом спортсмене, о его соперниках, друзьях, о жизненных ценностях и многом другом. Приводим некоторые из них:

- Хабиб, как оцениваешь своего главного соперника – Конора Макгрегора? Когда планируешь встретиться с ним в восьмиугольнике?

- В UFC нет слабых соперников. Я давно мечтаю биться с ним. По разным причинам эта встреча пока не состоялась. И сейчас, чтобы приблизить этот бой, мне нужно одолеть Фергюсона. Возможно, бой с Фергюсоном состоится в ноябре, и кто выйдет победителем, тот, скорее всего, и встретится с Конором. Я готов выйти против него хоть в Ирландии.

- Почему не состоялся твой бой с Фергюсоном? Что пошло не так с весогонкой?

- С весогонкой все шло нормально, но случился сбой организма. Пришлось немного отойти от интенсивных тренировок. Сейчас я уже возвращаюсь к прежней форме и к осени, думаю, буду готов к новым боям.

Болельщики приветствуют Хабиба в здании Амфитеатра столицы Фото Asia-Plus

- Как относишься к трештокингу?

- Само слово уже говорит за себя – пустой разговор. Сейчас трештокинг популярен в спорте, особенно в единоборствах. Не люблю делать пустые заявления. Это не по мне. Если хочешь выступить – говори по делу и отвечай за слова. Если боец говорит, что он сильнее меня, не вижу в этом ничего плохого. Человек верит в себя, это нормально. Но если соперник оскорбляет, это уже другой вопрос.

- Что думаешь о бое между Макгрегором и Мейвезером?

- Думаю, это оскорбительно и для ММА, и для бокса. Но хорошо для организаторов и самих спортсменов, которые получат хорошие деньги. Когда в ринг заходит человек, которого называют лучшим в ММА, хотя он таковым и не является, и его вырубает Мейвезер – все будут говорить: «Мы же говорили, что бокс превосходит ММА!» С другой стороны, Макгрегор больше Мейвезера, а габариты дают преимущество. И представьте, Макгрегор вырубит соперника – все, «бокс упал». А для денег – это очень хорошее шоу.

Я бы посмотрел этот бой, только чтобы увидеть, как вырубят Макгрегора.

- Что ценишь в жизни?

- Я отдал много сил спорту и сейчас не могу представить себя вне его. Но для меня в этом мире главное – моя семья и уже потом спорт.

- Интересуешься ли другими видами спорта?

- Люблю футбол. Неплохо играл в детстве и сейчас люблю иногда погонять мяч. Также люблю смотреть игры ведущих клубов мира. С детства болею за мадридский «Реал».

Хабиб со своим таджикским фанатом Фото Бойцовской организации Eagle

- Пробовал ли наши национальные блюда?

- Да, понравился плов. И вообще, у вас много вкусных блюд, но, к сожалению, мой режим не позволяет слишком увлекаться едой.

«Нежданчик» от Хабиба

Один из самых юных болельщиков - четырехлетний мальчуган - рассмешил всех, включая Хабиба, вопросом «А как вы собираетесь победить Фергюсона, если он тоже ничего?», на что боец ответил: «Как побеждал до этого 24 соперника, так буду побеждать и его». Понравились Хабибу и трое парней в папахах, а один из них даже напросился на традиционную «дуэль взглядами» - face-to-face. Были и подарки. Молодой парень вручил Хабибу портрет бойца, выполненный им собственноручно, а другой болельщик подарил Нурмагомедовым кинжал, изготовленный в национальном стиле. Не обошлось и без традиционной национальной тюбетейки. Хабиб сразу же надел ее на голову.

Хабиб Нурмагомедов cо своим отцом и братом Фото Asia-Plus

Встреч с болельщиками у Хабиба Нурмагомедова было много. На одной из таковых прямо на улице города произошёл интересный случай.

Фанат смешанных единоборств настойчиво просил президента клуба Eagles MMA нанести ему удар в корпус. Хабиб согласился, и хотя сделал это неожиданно, но ударил осторожно. Всё произошло спонтанно и на позитивной ноте. Несмотря на то, что болельщик сам буквально выпросил удар бойца, Нурмагомедов всё равно принёс извинения. В завершение фанат поблагодарил спортсмена и отметил, что это останется в его памяти на всю жизнь.