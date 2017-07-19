Министерство внутренних дел Республики Таджикистан распространило сегодня на своем сайте объявление о том, что срок замены государственных регистрационных номеров, которые не соответствуют Госстандартом (СТ РТ 1020-2013), продлён до 1 декабря 2017 года.

МВД рекомендует водителям, которые управляют транспортными средствами с нестандартными государственными номерами, до указанного срока заменить на государственные номерные знаки, соответствующие установленным Госстандартом в регистрационных экзаменационных отделениях ГАИ по месту жительства.

МВД также сообщает, что граждане могут получить более подробную информацию по телефонам: 235-05-12, 235-04-23 и 235-79-29.

Напомним, с конца прошлой недели в стране началась масштабная проверка прав и госномеров на дорогах. Прошлую пятницу, 14 июля, надолго запомнят тысячи водителей республики. В тот день с самого утра на всех дорогах инспекторы ГАИ начали проводить рейды по выявлению водителей, имеющих старые права и нестандартные госномера.

Днем в пятницу на сайте МВД РТ появилось сообщение с предупреждением для водителей о том, что им срочно нужно заменить водительские права.

Госавтоинспекция также призвала тогда владельцев автотранспортных средств с нестандартными государственными номерными знаками в кратчайшие сроки заменить госномера на стандартные госномера.

УГАИ предупредило, что в случае вождения автотранспорта со старыми водительскими правами или нестандартными государственными номерами, автотранспортное средство будет сопровождено на спецстоянки, где будет стоять до выполнения водителем вышеуказанных требований.

И в тот же день начались рейды. В пятницу вечером в "АП" обратилось несколько человек, которых останавливали ГАИшники с требованием заплатить штраф за "старый" госномер автомашины.

Позде в УГАИ "АП" сообщили, что предупреждали водителей о необходимости заменить водительские права на новые, биометрические, и старые госномерные знаки начиная с 2014 года.