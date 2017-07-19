Таджикский боксер Мехрубон Сангинов готовится к очередному рейтинговому поединку с американским профессионалом Стефеном Дерстайном.

Бой по версии World Boxing Board состоится 22 июля в Шарлотте (штат Каролина, США). Ранее было объявлено, что Сангинов встретится с американцем Джоном Бревером. Однако из-за травмы Бревер не сможет выйти на ринг. Вместо него в соперники Мехрубону определили другого профессионала из США – Стефана Дерстайна.

В настоящее время таджикский боксер проходит подготовку в Лас-Вегасе в зале Флойда Мейвезера. Тренировкой Мехрубона Сангинова руководят сам Мейвезер - старший и личный тренер боксера казахстанец Сагатбек Мусаханов.

- В зале Мейвезера идеальные условия для занятий, - сообщил Мехрубон Сангинов Asia-Plus. – В спаррингах встречаюсь с лучшими боксерами мира, что непременно положительно скажется на моей подготовке.

Таджикский боксер уверен в своей победе, несмотря на то, что его соперник является хозяином ринга.

- Наш поединок станет главным в вечернем шоу 22 июля в Шарлотте, - сообщил Мехрубон. – Он состоит из 10 раундов. Моя цель - завоевать звание чемпиона мира по версии World Boxing Board. Как известно, обладателем титула был Мигель Котто, который в 2011 году в бою против Рикардо Маега стал чемпиона мира. На данный момент титул является вакантным.

Боксер Мехрубон Сангинов в весовой категории 76,2 кг в предыдущих рейтинговых боях выиграл у боксеров из Грузии, Латвии, Польши. Свой последний бой Мехрубон провел 11 марта в рейтинговом бою в Варшаве, где одержал победу над поляком Адамом Грабиецем.

В послематчевом интервью «АП» сам боксер сообщил, что бой был очень тяжёлым:

- Бой продолжался все 4 раунда до финального свистка рефери. В итоге со счетом 40:36 я стал победителем. В первом же раунде у меня случился вывих пальца, ногти сломались и были в крови. Боль была нестерпимая. Надо отдать должное и сопернику. Мой соперник Адам Грабиец живет в Лондоне и тренируется в лучших условиях. Трудно было боксировать с ним, но если бы не травма руки, я бы мог решить задачу заблаговременно. Слава Богу, все закончилось в мою пользу.