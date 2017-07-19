Причина снижения стоимости жилья в Таджикистане связана с тем, что на данный момент практически все необходимые стройматериалы производятся внутри республики, заявил председатель Комитета по архитектуре и строительству при правительстве РТ Джамшед Ахмадзода в среду на пресс-конференции в Душанбе.

Он не считает, что цены на жильё падают в связи с неплатежеспособностью населения в кризисных условиях.

«Подешевело жилье из-за того, что за последние годы снизились цены на стройматериалы. Раньше мы ввозили стройматериалы из других стран, и, естественно, они стоили дороже. Теперь, к примеру, полностью используем цемент собственного производства и даже экспортируем его. У нас нет только собственной арматуры. Если и ее начнем производить, то жилье будет еще доступнее», - сказал Ахмадзода.

По центру - председатель Комитета по архитектуре и строительству при правительстве РТ Джамшед Ахмадзода

По данным Комитета по архитектуре и строительству при правительстве РТ, в первой половине этого года в Таджикистане сдано в эксплуатацию около 420 тыс. квадратных метров жилья.

По его словам, стоимость одного квадратного метра жилья в Таджикистане за последние годы упала на 150-500 долларов. В настоящее время квадратный метр жилья в РТ стоит от 350 до 800 долларов.

Для сравнения, Ахмадзода привел стоимость жилья по другим странам Центральной Азии. Так, один метр жилья в Узбекистане, по его словам, стоит $533 -800, в Кыргызстане - $650-800, в Казахстане - $1000 – 1200.

Он отметил, что кризис на темпы строительства жилья в республике особо не повилял. «Конечно, существуют некоторые незначительные отставания, но в основном запланированные строительные работы идут по графику», - подчеркнул Ахмадзода.